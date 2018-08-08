Суд ввел наблюдение в отношении дочернего предприятия "Мотовилихинских заводов" со 115 кредитами

Арбитражный суд Пермского края ввел наблюдение в отношении ЗАО "Торговый дом "Мотовилихинские заводы". Предприятие инициировало процедуру самобанкротства из-за высокой долговой нагрузки, передает корреспондент Накануне.RU.

Кредиторская задолженность предприятия составляет 834,3 млн руб. и превышает балансовую стоимость имущества предприятия. Единственное имущество торгового дома - дебиторская задолженность в сумме 294 млн руб., из которой 194 млн руб. - проблемная. Всего у должника имеются 115 кредиторов.

"Причина банкротства заключается в том, что были изменены условия тендеров, которым должник перестал соответствовать, в связи с чем новые контракты перестали заключаться и у должника возникла неспособность отвечать по своим обязательствам, денежной массы стало явно недостаточно для удовлетворения всех кредиторов, возникли признаки банкротства и обязанность руководителя по подаче в суд заявления о банкротстве", - говорится в материалах суда.

Суд утвердил временным управляющим ТД "Мотовилихинские заводы" члена Союза "УрСО АУ" Рамиса Байрамова.

Напомним, ПАО "Мотовилихинские заводы" признано банкротом в марте 2018 г.