Российские инвесторы увеличивают вложения в доллар

За первое полугодие текущего года российские инвесторы увеличили вложения в доллар на 107%, что в два раза выше прошлого показателя. Вместе с тем доля вложений в рубль снизилась на 34%.

Как сообщает Infox, это обусловлено рекордным падением рубля, вызванным новыми санкциями и продажей государственных облигаций РФ.

Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам недавнего саммита БРИКС заявил, что РФ не отказывается от доллара, поскольку доллар является универсальной резервной валютой, хотя и обратил внимание на то, что многие страны задумываются о иной резервной валюте. По мнению российского президента, такую роль уже может выполнять китайский юань, а российский рубль в некотором роде используется как резервная валюта для стран СНГ и ЕАЭС.

Как сообщало Накануне.RU, ещё год назад заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва в качестве ответа на американские санкции готова сократить свою зависимость от американских платёжных систем и использования доллара в качестве расчетной валюты.