Задушил и расчленил. Магнитогорскому педофилу дали 14 лет "строгача" за убийство и развращение несовершеннолетних

14 лет в колонии строгого режима дали 18-летнему магнитогорскому педофилу Владимиру Шарову.

В суде установлено, что он 29 июня прошлого года, находясь у себя дома в компании своей 16-летней знакомой, задушил ее, а потом во дворе дома расчленил тело и спрятал фрагменты в разных частях города, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Это преступление удалось раскрыть по горячим следам. В ходе расследования уголовного дела стало известно еще об одном преступлении, которое совершил Шаров. В один из дней декабря 2015 года Шаров надругался над своей 14-летней знакомой.

"Потерпевшая, опасаясь угроз со стороны Шарова, не стала сообщать о преступлении в правоохранительные органы", - добавили в СК.