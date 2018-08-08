Банду разбойников-велосипедистов из Екатеринбурга надолго отправили в колонию

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Эксперт: Только массовые протесты помогут добиться референдума

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ЦИК одобрил все три заявки по поводу "пенсионного референдума". Плебисцита не будет? Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России одобрили формулировки вопросов по изменению пенсионного законодательства, которые поступили в комиссию от трех инициативных групп. Подобное одобрение, в общем-то, не означает, что референдум по пенсионной "реформе" обязательно состоится, более того, многие аналитики и партийцы (например, из КПРФ) видят за этим решением ЦИК попытку свести идею проведения референдума на нет.
08.08.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Три кита ЖКХ. За что мы платим? Казалось бы, в платежке на оплату коммунальных услуг все расписано предельно ясно: сколько надо заплатить за воду горячую, сколько за холодную, сколько за отопление, техническое обслуживание, антенну и тд. Однако не будет преувеличением утверждение, что российское жилищно-коммунальное хозяйство стоит на трёх загадочных китах, которые делают и будут делать "коммуналку" дорожающей ежегодно и, что самое печальное – дорожающей бесконечно. Потому что бесконечный рост тарифов и услуг заложен системой.
08.08.2018
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Надо ли провести референдум о повышении пенсионного возраста?

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Нет, референдум бесполезен, потому что его сценарий в руках властей

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Банду разбойников-велосипедистов из Екатеринбурга надолго отправили в колонию
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ограбление, банк, велосипедисты, задержание, полиция (2018) | Фото: ГУ МВД по Свердловской области/Н.В.Горелых

В Екатеринбурге вынесен приговор членам банды велосипедистов, совершавших разбойные нападения на банки. Всех надолго отправили в колонию.

На скамье подсудимых оказались двое братьев Владислав и Станислав Полтарыбатько, а также их знакомый Артем Лебедев. Напомним, что в 2016-2017 годах преступной группой были спланированы и совершены три нападения на офисы банков: по улицам Техническая, Белинского и Щербакова. Разбойники были вооружены пистолетами и ножами. В первом случае группа нанесла материальный ущерб банку в сумме свыше 269 тыс. руб., во втором - на сумму свыше 7,3 млн руб., а третье преступление им не удалось завершить, так как одного из бандитов задержала полиция.

банк ограбление полиция(2017)|Фото: В.Н. Горелых

"Одного из подозреваемых сыщики уголовного розыска областного полицейского Главка совместно с нашими партнерами из Росгвардии задержали рядом с банком, трое других соучастников были взяты в ходе спецоперации в разных частях города в тот же день. Кроме того, оперуполномоченные подразделения по борьбе с оргпреступностью обнаружили и изъяли орудия преступления, транспортные средства и другие вещественные доказательства. Все участники группы были арестованы и содержались под стражей", - комментировал громкое дело руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

банк ограбление полиция(2017)|Фото: В.Н. Горелых

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, суд назначил Владиславу Полтарыбатько, как организатору, 14 лет лишения свободы, Артему Лебедеву - 13 лет и 6 месяцев, а Станиславу Полтарыбатько - 9 лет 10 месяцев. Все трое будут отбывать сроки в колонии строгого режима.

Отметим, что всего в состав банды входили четыре человека. Но один из соучастников - экс-полицейский Александр Грибниченко, заключил досудебное соглашение, поэтому материалы дела в отношении него были переданы в суд ранее. Ему дали 6,5 лет колонии строгого режима.

Другие новости по темам: разбойники, банда, приговор, Екатеринбург
08.08.2018 13:35 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
15:35 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 01.08.2018 12:28 Мск
Гособвинитель запросил 41 год колонии для банды велосипедистов, грабивших банки в Екатеринбурге

Ранее 26.04.2018 08:19 Мск
В Екатеринбурге вынесли приговор экс-полицейскому - одному из банды велосипедистов, грабивших банки

Ранее 15.02.2018 09:05 Мск
В Екатеринбурге перед судом предстанут разбойники-велосипедисты, грабившие банки








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Банду разбойников-велосипедистов из Екатеринбурга надолго отправили в колонию
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