Банду разбойников-велосипедистов из Екатеринбурга надолго отправили в колонию

В Екатеринбурге вынесен приговор членам банды велосипедистов, совершавших разбойные нападения на банки. Всех надолго отправили в колонию.

На скамье подсудимых оказались двое братьев Владислав и Станислав Полтарыбатько, а также их знакомый Артем Лебедев. Напомним, что в 2016-2017 годах преступной группой были спланированы и совершены три нападения на офисы банков: по улицам Техническая, Белинского и Щербакова. Разбойники были вооружены пистолетами и ножами. В первом случае группа нанесла материальный ущерб банку в сумме свыше 269 тыс. руб., во втором - на сумму свыше 7,3 млн руб., а третье преступление им не удалось завершить, так как одного из бандитов задержала полиция.

"Одного из подозреваемых сыщики уголовного розыска областного полицейского Главка совместно с нашими партнерами из Росгвардии задержали рядом с банком, трое других соучастников были взяты в ходе спецоперации в разных частях города в тот же день. Кроме того, оперуполномоченные подразделения по борьбе с оргпреступностью обнаружили и изъяли орудия преступления, транспортные средства и другие вещественные доказательства. Все участники группы были арестованы и содержались под стражей", - комментировал громкое дело руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, суд назначил Владиславу Полтарыбатько, как организатору, 14 лет лишения свободы, Артему Лебедеву - 13 лет и 6 месяцев, а Станиславу Полтарыбатько - 9 лет 10 месяцев. Все трое будут отбывать сроки в колонии строгого режима.

Отметим, что всего в состав банды входили четыре человека. Но один из соучастников - экс-полицейский Александр Грибниченко, заключил досудебное соглашение, поэтому материалы дела в отношении него были переданы в суд ранее. Ему дали 6,5 лет колонии строгого режима.