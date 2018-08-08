Депутат Прикамья отказался работать за деньги

Бывший секретарь отделения "Единой России" в Пермском крае Николай Демкин отказался от работы в заксобрании региона в качестве депутата на постоянной основе. Ранее партийцы отдали ему дополнительное оплачиваемое место в парламенте.

Сегодня Николай Демкин отказался от ставки. Он пояснил, что даже оставив пост гендиректора ПЗСП, он по-прежнему вынужден тратить много времени на бизнес.

"Иными словами, посвятить себя исключительно депутатской деятельности, чего требует работа парламентария на постоянной основе, я не смогу", - сказал он в комментарии "Новому компаньону". Демкин добавил, что он остается собственником ряда бизнес-структур, поэтому не может работать депутатом на постоянной основе.

Как сообщало Накануне.RU, место "профессионального" депутата также получила председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Татьяна Миролюбова. "ЕР" может передать место Николая Демкина другому члену фракции.