"Мы не виноваты": в АСК прокомментировали "недоразумение" с брусчаткой в центре Екатеринбурга

"Атомстройкомплекс" не видит своей вины в "недоразумении" с плохо уложенной брусчаткой на площади 1905 г. Компания получила "сырой" проект, который не прошел обсуждения с общественностью, сообщил на сегодняшней пресс-конференции генеральный директор АСК Валерий Ананьев, передает корреспондент Накануне.RU.

"В том, что получилось недоразумение, мы не виноваты. Мы получили сырой проект, он не прошел нужного обсуждения с общественностью. Нужно было в сжатые сроки переложить брусчатку и сделать так, чтобы вода не скапливалась на дороге, а сливалась вдоль поребриков. Потом нам стали предъявлять требования про большие зазоры между плитками. Но нам не ставили задачу сделать покрытие более гладким, новую плитку мы не клали, мы реализовали те решения, о которых нас просили", - заявил Валерий Ананьев.

По его словам, такие важные для горожан решения должны проходить более широкое обсуждение.

Сейчас в "недоразумении", возникшем между "Атомстройкомплексом" и администрацией Екатеринбурга, разбирается суд.

Отметим, что брусчатка, уложенная в прошлом году, разваливается.

Напомним, ранее глава регионального минтранса Василий Старков сказал, что компанию "Атомстройкомплекс", которая занималась реконструкцией проспекта Ленина, ждут штрафы за некачественную работу.