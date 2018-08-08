В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

Сегодня вечером и 9 августа в Свердловской области синоптики прогнозируют сильные дожди, шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями главное управление МЧС России по области рекомендует жителям в период непогоды соблюдать меры безопасности, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В случае возникновения ситуации, угрожающей жизни человека, незамедлительно звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России -101.

Напомним, что сегодня в Екатеринбурге затопило улицы из-за мощного ливня.