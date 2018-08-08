Силовики задержали членов ОПГ, похищавших товары из поездов

В России задержаны члены преступной группы, похищавшие товары из железнодорожных вагонов, следовавших транзитом через станцию Ржев.

Как сообщили Накануне.RU В СК РФ, после совершения хищения 7 августа задержан 21 человек, в их числе – организатор группы.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Организация преступного сообщества и участие в нем" и "Кража в особо крупном размере".

Проведено более 40 обысков, похищенные товары изъяты.

Хищения совершались с февраля по август из вагонов железнодорожных составов Октябрьской железной дороги в Зубцовском районе Тверской области. Затем вещи на фурах отправлялись на склады в Ржев и продавались.

Напомним, в июле ФСБ России в ходе совместной операции с МВД и Росгвардией пресекли канал поставок огнестрельного оружия из стран Евросоюза в Россию.

В преступную группу входили жители Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля. Они задержаны.