Полпред Цуканов в Челябинске посетил металлургический комбинат

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов прибыл с рабочим визитом в Челябинск и отправился на металлургический комбинат.

Там он в сопровождении губернатора Южного Урала Бориса Дубровского посмотрел рельсобалочный стан с уникальной технологией закалки рельсового проката в полимере, которая не имеет аналогов в России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе группы "Мечел".

Серийный выпуск рельсов ЧМК запустил в начале 2016 года, на сегодняшний день уже освоено производство 8 видов рельсового проката.

Николаю Цуканову рассказали, что на сегодняшний день комбинат является участником пилотного для России проекта: на предприятии начался добровольный экологический аудит, его под контролем общественных организаций и надзорных ведомств проводят независимые эксперты "НИИ Атмосфера" в рамках трехстороннего соглашения, подписанного "Мечелом" с руководством Челябинской области и Росприроднадзором.

Это первая поездка полпреда на Южный Урал. Цуканов посетит строительные площадки челябинского аэропорта и конгресс-холла "Таганай-2020", который возводится на улице Труда и станет основной площадкой саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Затем полпред проведет совещание с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.