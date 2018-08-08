Вторая очередь завода "Ямал СПГ" будет запущена завтра

Завтра, 9 августа, состоится запуск второй очереди завода "Ямал СПГ". Об этом на форуме "Территория смыслов" на Клязьме рассказал врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Вторая очередь, мощностью 5,5 млн т, будет запущена с опережением сроков, ранее планировалось, что линия начнет работу в сентябре-октябре 2018 г.

Проект "Ямал СПГ" будет состоять из четырех технологических линий, последняя из которых может быть запущена в начале 2020 г.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода СПГ на ресурсной базе Южно-Тамбеийского месторождения. Акционеры - "Новатэк", Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). Как сообщало Накануне.RU, сегодня газовозы с ямальским топливом впервые прошли по Севморпути в Китай без сопровождения ледоколов.