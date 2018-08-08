Вторая очередь завода "Ямал СПГ" будет запущена завтра

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ЦИК одобрил три предложенных для пенсионного референдума вопроса

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Митинги "провалились"? Против пенсионной "реформы" вышли 225 тысяч человек в 300 городах Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в 281 городе и собрали 225 тыс. человек, сообщает Конфедерация труда России (КТР). Этот результат беспрецедентен – еще ни одна народная волна протеста не была столь масштабной, утверждают организаторы. Правда, граждане все-таки митингуют так, как это удобно власти – разрозненно, а не в единой коалиции, в итоге транслируется мнение о "провале" акций.
07.08.2018
общество  |  комментариев: 1
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"С Трампом можно достичь соглашений, но потом все это будет перечеркнуто элитой" Россия продемонстрировала стрессоустойчивость. Нас не так-то легко взять голыми руками. Мы технически подготовились к некоторым моментам, которые могли быть ударом по российской экономике. Так что, на мой взгляд, заявления сенаторов о санкциях в большей степени рассчитаны на внутреннее пользование. Тем не менее, думаю, по некоторым персоналиям из российских олигархов американцы пройтись могут. Цель - подтолкнуть часть российской элиты выступить против Путина ради сохранения своих бизнес-активов.
07.08.2018
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Голосование
Позволит ли власть провести референдум о повышении пенсионного возраста?

Да, это придется сделать под давлением общества

Референдум - увод в сторону от уличного протеста

Нет, побоится

Позволит, но использует это в своих целях и по собственному сценарию


Результаты 7



Новости
08.08.2018 12:59 Мск (14:59 Екб)
экономика | Ямало-Ненецкий АО
Вторая очередь завода "Ямал СПГ" будет запущена завтра
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Ямал СПГ, Сабетта (2017) | Фото: правительство.янао.рф

Завтра, 9 августа, состоится запуск второй очереди завода "Ямал СПГ". Об этом на форуме "Территория смыслов" на Клязьме рассказал врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

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08.08.2018 12:59 Мск | Салехард | информационная служба Накануне.RU
14:59 Екб

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Вторая очередь завода "Ямал СПГ" будет запущена завтра
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