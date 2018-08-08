НОВАТЭК попросил досрочно поставить танкер для СПГ-завода на Ямале

Консорциум "Ямал СПГ" попросил канадскую Teekay досрочно предоставить танкер для второй очереди ямальского завода. Ранее планировалось, что газовоз класса Arc7 будет поставлен в ноябре.

Ранее сообщалось, что вторая очередь завода будет запущена с опережением графика - в первой декаде августа 2018 г.

О том, что консорциум попросил поставить танкер Yamalmax раньше срока в квартальном отчете сообщил исполнительный директор канадской Teekay Марк Кремин, передают "Ведомости".

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода СПГ на ресурсной базе Южно-Тамбеийского месторождения. Акционеры - "Новатэк", Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). Как сообщало Накануне.RU, сегодня газовозы с ямальским топливом впервые прошли по Севморпути в Китай без сопровождения ледоколов.