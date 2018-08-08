В Екатеринбурге злой пес покусал четырех человек: его застрелили полицейские

В Екатеринбурге агрессивный пес нападал на людей. Его застрелили полицейские.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, сегодня днем в дежурную часть отдела полиции №10 от очевидцев поступили сигналы о собаке, которая в районе улицы Технической бросается на прохожих. На место происшествия немедленно выехал наряд ППСП.

Информация подтвердилась: пес действительно кусал людей. Стражи порядка, в соответствии с действующим законодательством, решили применить табельное оружие. Сейчас на месте инцидента находится следственно-оперативная группа, которая пытается установить все обстоятельства.

По предварительным данным, всего пострадали четыре человека. Трое госпитализированы в ближайшую больницу, еще одному помощь на месте оказывают врачи.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге на улице Белореченской агрессивный пес напал на двух человек. Пострадали пенсионерка и мужчина, который пытался за нее заступиться.