ЦИК одобрил три предложенных для пенсионного референдума вопроса

Центризбирком РФ признал соответствующими законодательству вопросы, предложенные тремя инициативными группами для вынесения на всероссийский референдум о повышении пенсионного возраста.

Напомним, ранее КПРФ пришлось придумывать новую формулировку вопроса для референдума. Как сообщало Накануне.RU, предыдущий вариант ЦИК признал некорректным.

Сегодня стало известно, что Центризбирком одобрил вопрос Алтайской краевой региональной подгруппой инициативной группы (от партии КПРФ).

Также признан соответствующим требованиям закона "О референдуме" вопрос, предложенный инициативной группой кандидата в мэры Москвы от "Справедливой России" Ильи Свиридова.

Кроме того, ЦИК признал соответствующим законодательству вопрос третьей инициативной группы, из Московской области, от представителей Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями.

Право на проведение референдума получит та инициативная группа, которая первой завершит необходимую подготовку, передает "Интерфакс".

Депутаты Госдумы 19 июля в первом чтении приняли законопроект о повышении пенсионного возраста в самом жестком для населения варианте - для мужчин до 65 лет (на пять лет) и для женщин до 63 лет (сразу на восемь).

Опрошенные читатели Накануне.RU считают, что из-за этой "реформы" Правительство должно уйти в отставку, при этом большинство подчеркнули, что президент также должен разделить ответственность перед народом.