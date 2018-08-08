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ЦИК одобрил три предложенных для пенсионного референдума вопроса

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Митинги "провалились"? Против пенсионной "реформы" вышли 225 тысяч человек в 300 городах Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в 281 городе и собрали 225 тыс. человек, сообщает Конфедерация труда России (КТР). Этот результат беспрецедентен – еще ни одна народная волна протеста не была столь масштабной, утверждают организаторы. Правда, граждане все-таки митингуют так, как это удобно власти – разрозненно, а не в единой коалиции, в итоге транслируется мнение о "провале" акций.
07.08.2018
общество  |  комментариев: 1
Аналитика
Вся аналитика

Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"С Трампом можно достичь соглашений, но потом все это будет перечеркнуто элитой" Россия продемонстрировала стрессоустойчивость. Нас не так-то легко взять голыми руками. Мы технически подготовились к некоторым моментам, которые могли быть ударом по российской экономике. Так что, на мой взгляд, заявления сенаторов о санкциях в большей степени рассчитаны на внутреннее пользование. Тем не менее, думаю, по некоторым персоналиям из российских олигархов американцы пройтись могут. Цель - подтолкнуть часть российской элиты выступить против Путина ради сохранения своих бизнес-активов.
07.08.2018
Мнения из Сети ;
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Голосование
Позволит ли власть провести референдум о повышении пенсионного возраста?

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Референдум - увод в сторону от уличного протеста

Нет, побоится

Позволит, но использует это в своих целях и по собственному сценарию


Результаты 7



Новости
08.08.2018 12:36 Мск (14:36 Екб)
политика | В России
ЦИК одобрил три предложенных для пенсионного референдума вопроса
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митинг против повышения пенсионного возраста, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

Центризбирком РФ признал соответствующими законодательству вопросы, предложенные тремя инициативными группами для вынесения на всероссийский референдум о повышении пенсионного возраста.
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Напомним, ранее КПРФ пришлось придумывать новую формулировку вопроса для референдума. Как сообщало Накануне.RU, предыдущий вариант ЦИК признал некорректным.

Сегодня стало известно, что Центризбирком одобрил вопрос Алтайской краевой региональной подгруппой инициативной группы (от партии КПРФ).

Также признан соответствующим требованиям закона "О референдуме" вопрос, предложенный инициативной группой кандидата в мэры Москвы от "Справедливой России" Ильи Свиридова.

Кроме того, ЦИК признал соответствующим законодательству вопрос третьей инициативной группы, из Московской области, от представителей Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями.

Право на проведение референдума получит та инициативная группа, которая первой завершит необходимую подготовку, передает "Интерфакс".

Депутаты Госдумы 19 июля в первом чтении приняли законопроект о повышении пенсионного возраста в самом жестком для населения варианте - для мужчин до 65 лет (на пять лет) и для женщин до 63 лет (сразу на восемь).

Опрошенные читатели Накануне.RU считают, что из-за этой "реформы" Правительство должно уйти в отставку, при этом большинство подчеркнули, что президент также должен разделить ответственность перед народом.

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08.08.2018 12:36 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:36 Екб

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ЦИК одобрил три предложенных для пенсионного референдума вопроса
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