"Сократятся доходы и целевая аудитория": крупный свердловский застройщик не поддержал повышение НДС

Повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на 2% ударит по промышленным предприятиям Свердловской области, в том числе и по строительной отрасли, сообщил генеральный директор крупного застройщика – компании "Атомстройкомплекс" (АСК) – Валерий Ананьев, передает корреспондент Накануне.RU.

Повышение НДС сократит доходы строительной отрасли и промышленных предприятий, заявил Ананьев.

"У нас в области не так много экспортеров – тех, кто работает на продаже газа и нефти. У нас в основном промышленность, где маржинальность невысокая, поэтому для нас повышение НДС на 2% может сделать так, что наши доходы сократятся больше, чем на 6%. Это опасно не только для строителей, но и для всех промышленных предприятий, которые заняты переделами внутри региона, которые не реализуют свои товары на экспорт, а работают на внутреннем рынке. Понятно, что это это может сказаться на зарплате людей", - сказал глава АСК на сегодняшней пресс-конференции.

В "Атомстройкомплексе" опасаются, что такие меры Правительства сократят их целевую аудиторию.

"Если на экономику не будут обращать внимание, тогда и жилья будет строиться меньше. Мы стараемся пройти по нижней ценовой планке, мы хотим, чтобы максимальное количество людей могли купить наши квартиры, но мы не можем строить стандартные квартиры, а нестандартные стоят денег. Мы тоже должны повышать зарплаты, мы не можем снижать себестоимость, тем более, что растет топливо, затраты на перевозки, стоимость арматуры. Себестоимость растет, а доходы людей не увеличиваются. Поэтому, к сожалению, наша целевая аудитория может сократиться, для многих людей жилье станет не по карману", - добавил Валерий Ананьев.

Государство в первую очередь поддерживает экспортеров, которые приносят доходы в бюджет, но это замедляет рост экономки, заметил глава АСК.

"Все экономисты говорят, что от повышения НДС пострадают все, кто занимается переработкой, строительством и промышленностью. Те, кто не экспортируют. Повышение затрат на 2% существенно снижает маржинальность. Не могу сказать, что я аплодирую повышению НДС, но мне было бы приятнее, если бы НДС снижался", - подчеркнул гендиректор "Атомстройкомплекса".

Напомним, 24 июля Госдума приняла в третьем чтении законопроект об увеличении ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20%. Депутаты оппозиционных фракций сочли изменения пагубными для российской экономики.

3 августа президент подписал соответствующий закон. Ставка НДС повысится на 2% с 1 января 2019 г.