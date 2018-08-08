"Сократятся доходы и целевая аудитория": крупный свердловский застройщик не поддержал повышение НДС

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ЦИК одобрил три предложенных для пенсионного референдума вопроса

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Митинги "провалились"? Против пенсионной "реформы" вышли 225 тысяч человек в 300 городах Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в 281 городе и собрали 225 тыс. человек, сообщает Конфедерация труда России (КТР). Этот результат беспрецедентен – еще ни одна народная волна протеста не была столь масштабной, утверждают организаторы. Правда, граждане все-таки митингуют так, как это удобно власти – разрозненно, а не в единой коалиции, в итоге транслируется мнение о "провале" акций.
07.08.2018
общество  |  комментариев: 1
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"С Трампом можно достичь соглашений, но потом все это будет перечеркнуто элитой" Россия продемонстрировала стрессоустойчивость. Нас не так-то легко взять голыми руками. Мы технически подготовились к некоторым моментам, которые могли быть ударом по российской экономике. Так что, на мой взгляд, заявления сенаторов о санкциях в большей степени рассчитаны на внутреннее пользование. Тем не менее, думаю, по некоторым персоналиям из российских олигархов американцы пройтись могут. Цель - подтолкнуть часть российской элиты выступить против Путина ради сохранения своих бизнес-активов.
07.08.2018
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Позволит ли власть провести референдум о повышении пенсионного возраста?

Да, это придется сделать под давлением общества

Референдум - увод в сторону от уличного протеста

Нет, побоится

Позволит, но использует это в своих целях и по собственному сценарию


Результаты 7

"Сократятся доходы и целевая аудитория": крупный свердловский застройщик не поддержал повышение НДС
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Валерий Ананьев (2018) | Фото: Накануне.RU

Повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на 2% ударит по промышленным предприятиям Свердловской области, в том числе и по строительной отрасли, сообщил генеральный директор крупного застройщика – компании "Атомстройкомплекс" (АСК) Валерий Ананьев, передает корреспондент Накануне.RU.
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Повышение НДС сократит доходы строительной отрасли и промышленных предприятий, заявил Ананьев.

"У нас в области не так много экспортеров – тех, кто работает на продаже газа и нефти. У нас в основном промышленность, где маржинальность невысокая, поэтому для нас повышение НДС на 2% может сделать так, что наши доходы сократятся больше, чем на 6%. Это опасно не только для строителей, но и для всех промышленных предприятий, которые заняты переделами внутри региона, которые не реализуют свои товары на экспорт, а работают на внутреннем рынке. Понятно, что это это может сказаться на зарплате людей", - сказал глава АСК на сегодняшней пресс-конференции.

В "Атомстройкомплексе" опасаются, что такие меры Правительства сократят их целевую аудиторию.

"Если на экономику не будут обращать внимание, тогда и жилья будет строиться меньше. Мы стараемся пройти по нижней ценовой планке, мы хотим, чтобы максимальное количество людей могли купить наши квартиры, но мы не можем строить стандартные квартиры, а нестандартные стоят денег. Мы тоже должны повышать зарплаты, мы не можем снижать себестоимость, тем более, что растет топливо, затраты на перевозки, стоимость арматуры. Себестоимость растет, а доходы людей не увеличиваются. Поэтому, к сожалению, наша целевая аудитория может сократиться, для многих людей жилье станет не по карману", - добавил Валерий Ананьев.

Государство в первую очередь поддерживает экспортеров, которые приносят доходы в бюджет, но это замедляет рост экономки, заметил глава АСК.

"Все экономисты говорят, что от повышения НДС пострадают все, кто занимается переработкой, строительством и промышленностью. Те, кто не экспортируют. Повышение затрат на 2% существенно снижает маржинальность. Не могу сказать, что я аплодирую повышению НДС, но мне было бы приятнее, если бы НДС снижался", - подчеркнул гендиректор "Атомстройкомплекса".

Валерий Ананьев(2018)|Фото: Накануне.RU

Напомним, 24 июля Госдума приняла в третьем чтении законопроект об увеличении ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20%. Депутаты оппозиционных фракций сочли изменения пагубными для российской экономики.

3 августа президент подписал соответствующий закон. Ставка НДС повысится на 2% с 1 января 2019 г.

Другие новости по темам: налог на добавленную стоимость, ндс, повышение ставки, валерий ананьев, атомстройкомплекс, аск
08.08.2018 12:36 Мск | Екатеринбург | Анна Смирнова
14:36 Екб

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"Сократятся доходы и целевая аудитория": крупный свердловский застройщик не поддержал повышение НДС
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