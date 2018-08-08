Украинские СМИ сообщили об убийстве Царева. Он опроверг

Украинские СМИ распространили сообщение о том, что бывший депутат Верховной рады Олег Царев якобы убит в Москве. Однако вскоре он сам опроверг это в своем Twitter.

"Забавно. Только что мне позвонили из телеканала 1+1 и попросили подтвердить или опровергнуть информацию о моей смерти", - написал он.

Сообщения о своей смерти Царев также прокомментировал ТСН по видеосвязи. По его словам, сейчас он находится в Крыму и "живет хорошо". Со свергнутым президентом Украины Виктором Януковичем не общается, но общается "с бывшими и нынешними" украинскими политиками. Он отметил, что его уже "хоронили" не раз.

В конце 2015 года генпрокуратура Украины начала процедуру заочного осуждения Царева, а в марте 2016 года направила дело в суд. Он обвиняется в посягательстве на территориальную целостность Украины, попытке "свержения конституционного строя" и т.п. На Украине Царев объявлен в розыск.