Частный детсад в Астрахани, где могли связывать детей, проверит Следственный комитет

Следственный комитет проверяет сведения о неправомерных действиях персонала одного из частных детских садов Астрахани. Утверждалось, что там связывали маленьких воспитанников.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что няни одного из детсадов связывали детей пеленками, чтобы те быстрее засыпали и не ворочались. Кроме того, малыши лежали "валетом", так как места в дошкольном учреждении для дополнительных кроваток не хватало.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Астраханской области, в ведомстве с особым вниманием относятся ко всем сигналам, связанным с нарушением прав несовершеннолетних. Данная информация будет проверена самым тщательным образом.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, а ее результаты находятся на контроле руководства регионального следственного управления.