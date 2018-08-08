В Дагестане осудят еще четверых членов банды Басаева

В Дагестане перед судом предстанут четыре члена банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, завершено расследование уголовного дела в отношении Марата Даутова, Дамира Мухатдинова, Руслана Аджибрагимова и Батырбека Бакиева.

Они обвиняются в вооруженном мятеже, бандитизме, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

В августе 1999 года боевики в составе банды обстреляли российских военнослужащих, обеспечивающих безопасность и наведение конституционного порядка в Ботлихском районе Дагестана. Были убиты 33 человека, еще 34 получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщало Накануне.RU, вчера Верховный суд Чечни приговорил к пожизненным тюремным срокам двух боевиков банды Басаева, которые в 1999 году воевали против российских правительственных войск.