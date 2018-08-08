Екатеринбург затопило после мощного ливня

В Екатеринбурге после мощного ливня затопило несколько улиц. Сегодня ожидаются сильный ветер, грозы и дожди.

Например, в центре города (улица 8 марта) машины обрызгивают пешеходов, которым приходится "переплывать" на другую часть улицы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На фото можно заметить, что ливневая канализация не справляется даже с такой минимальной нагрузкой.

Такая ситуация наблюдается на перекрёстке Малышева - Восточная.

А это фото сделано на Фронтовых бригад - Космонавтов.

На Баумана водители без паники продолжают свой путь.

Очевидцы отмечают, что на перекрестке Шарташская - Луначарского тоже большие проблемы - автомобили просто "плывут" по воде, а пешеходы не могут перейти через дорогу. Отметим, что такие потопы в Екатеринбурге, претендующем на проведение всемирной выставки "ЭКСПО-2025", - обычное явление.