Арестованного главу налоговой службы Зауралья оштрафовали на две тысячи рублей

В январе этого года прокуратура Зауралья провела проверку соблюдения законодательства чиновниками налоговой службы региона при осуществлении мероприятий налогового контроля в отношении хозяйствующего субъекта.

В связи с выявленными нарушениями в адрес руководителя службы Владимира Рыжука, арестованного весной этого года по подозрению в получении взятки от курганского застройщика Владимира Баскаля в размере 500 тыс. рублей, внесено представление, в котором потребовано устранить выявленные нарушения.

Курганским городским судом Рыжук признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей.