Челябинские коммунисты проведут еще один митинг против пенсионной "реформы"

В Челябинске коммунисты готовятся провести митинг против повышения пенсионного возраста. Всероссийская акция протеста пройдет 2 сентября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе обкома КПРФ.

В настоящий момент точное время и место митинга неизвестны – коммунисты согласовывают мероприятия с администрацией города.

В обкоме напомнили, что продолжается сбор подписей против повышения пенсионного возраста, против социально-экономической политики властей и за отставку Правительства.

Напомним, 28 июля митинг КПРФ против пенсионной "реформы" прошел на площадке у ДК им. Колющенко. Всего к моменту начала акции собралось от 400 до 500 человек, было много людей как пожилого, так и среднего возраста, были и совсем молодые люди.