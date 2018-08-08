Авиакомпания "Икар" оштрафована за задержку рейса из Екатеринбурга более чем на пять часов

Авиакомпания "Икар" привлечена к административной ответственности. Поводом стала задержка вылета авиарейса "Екатеринбург - Джерба" более чем на пять часов.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, проверка показала, что в нарушение требований Воздушного кодекса РФ ООО "Авиакомпания "Икар" не обеспечило пассажиров в аэропорту Кольцово горячим питанием и напитками. В отношении авиакомпании возбудили дело по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов).

По итогам его рассмотрения на юридическое лицо наложен штраф в 20 тыс. руб.

Напомним, недавно рейс самолета из Турции в Екатеринбург задержали на 11 часов.