Уральские приставы арестовали имущество жителя за долг в 170 миллионов

Судебные приставы Свердловской области наложили арест на имущество должника в размере 171 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России

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Арест был наложен на недвижимость, авто, иное имущество и доли в уставных капиталах различных организаций и банков.

"Спустя 10 дней определением Арбитражного суда Свердловской области отменены обеспечительные меры только со счетов должника. Представитель должника потребовал немедленного снятия арестов, однако у взыскателя есть право на обжалование данного судебного акта. Вследствие чего Арбитражный суд вынес также определение о разъяснении судебного акта", - добавили в ведомстве.