В Ливии заявили о необходимости личного участия Путина в разрешении кризиса

Для разрешения ливийского кризиса необходимо личное вмешательство российского президента Владимира Путина. Так заявил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари, передает РИА Новости.

По словам военного, ливийская армия "все больше и больше" нуждается в поддержке со стороны Москвы в противостоянии многочисленным экстремистским группировкам, появившимся в Ливии после свержения Муаммара Каддафи.

Аль-Мисмари пояснил, что вооружение ливийской армии почти целиком советского и российского производства, а также напомнил об опыте России в борьбе с терроризмом.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее эксперты выразили мнение, что за прошедшие после "арабской весны" годы Ливия так и не смогла выйти из состояния кризиса и страна стала "проходным двором" для террористов.

В прошлом году глава Министерства обороны России Сергей Шойгу прокомментировал заявление своего британского коллеги Майкла Фэллона о том, что Запад не хочет, чтобы "медведь совал свои лапы в Ливию".