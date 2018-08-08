Дольщики Ямала по вине застройщика потеряли 12 миллионов

В Ноябрьске возбуждено дело против застройщика, который взял у горожан 12 млн руб., но дом так и не возвел, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Пострадавшие обратились в городской отдел полиции. Они рассказали, что организация, взяв у них 12 млн руб., обещала до октября 2017 г. построить дом и заселить его. Обещаниями дело и кончилось: сейчас здание никто не строит.

Изначально полицейские отказали в возбуждении дела, однако после вмешательства прокуратуры 30 июля производство все-таки открыто. Расследование контролирует окружное надзорное ведомство.