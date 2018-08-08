Музей Уралвагонзавода пополнился уникальным пожарным танком

Выставочный комплекс "Уралвагонзавода" (в составе группы УВЗ входит в ГК Ростех) в Нижнем Тагиле пополнил экспозицию единственной в своем роде специальной пожарной машиной (СПМ) производства "Омсктрансмаша", сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

Уникальный образец, поступивший в музейную коллекцию, создан с использованием агрегатов и узлов сразу двух танков корпорации: нижнетагильского Т-72 и омского Т-80. СПМ предназначена для тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных и профилактических работ на арсеналах, базах и складах ракет и боеприпасов.

Масса агрегата составляет не более 65 тонн, в экипаж входят 3 человека. Техника способна перевозить запас в 25 кубических метров огнегасящего состава, дальность подачи которого достигает 100 метров при производительности 100 литров в секунду.

Помимо этого, пожарный танк может заниматься расчисткой проходов к очагам пожаров, прокладывать противопожарные полосы при лесных пожарах.

В апреле 2015-го СПМ была принята на снабжение Вооруженных Сил РФ. В экспозиции музея "Уралвагонзавода" это первая машина омских конструкторов.

"Экспонат интересен с точки зрения воплощения конструкторских идей, - отмечает директор выставочного комплекса Алла Пислегина. - Это одна из первых спецмашин, созданных на базе бронетанковых вооружений и техники. Уверена, что и специалисты, и рядовые посетители нашего музея броентанковой техники, ее по достоинству оценят".