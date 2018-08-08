Возбуждено дело о крушении вертолета Ми-2 в Краснодарском крае

По факту крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело. Сейчас проводится расследование.

Напомним, вертолет упал рано утром 2 августа во время авиационно-химических работ на рисовых полях в районе станицы Новомышастовской Красноармейского района. Пилот погиб на месте, а само воздушное судно значительно разрушилось в результате механических повреждений и термического воздействия огня.

Как сообщили Накануне.RU в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ, возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 263 УК РФ). Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.