В Новосибирске второй день тушат свалку: местные жители жалуются на дым

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Митинги "провалились"? Против пенсионной "реформы" вышли 225 тысяч человек в 300 городах Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в 281 городе и собрали 225 тыс. человек, сообщает Конфедерация труда России (КТР). Этот результат беспрецедентен – еще ни одна народная волна протеста не была столь масштабной, утверждают организаторы. Правда, граждане все-таки митингуют так, как это удобно власти – разрозненно, а не в единой коалиции, в итоге транслируется мнение о "провале" акций.
07.08.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"С Трампом можно достичь соглашений, но потом все это будет перечеркнуто элитой" Россия продемонстрировала стрессоустойчивость. Нас не так-то легко взять голыми руками. Мы технически подготовились к некоторым моментам, которые могли быть ударом по российской экономике. Так что, на мой взгляд, заявления сенаторов о санкциях в большей степени рассчитаны на внутреннее пользование. Тем не менее, думаю, по некоторым персоналиям из российских олигархов американцы пройтись могут. Цель - подтолкнуть часть российской элиты выступить против Путина ради сохранения своих бизнес-активов.
07.08.2018
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Голосование
Будут ли осенние протесты против повышения пенсионного возраста массовыми?

Да, митинги против монетизации-2005 и нарушений на выборах-2012 покажутся цветочками

Будут такими же, как и летом

Народный протест заглохнет, народ смирится


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В Новосибирске второй день тушат свалку: местные жители жалуются на дым
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Нижневартовск горящая свалка (2018) | Фото: hmao.sledcom.ru

В Новосибирске второй день тушат мусорный полигон в районе Хилокского рынка в Кировском районе.
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Накануне горение было локализовано на площади в 3 тысячи квадратных метров, передает РИА Новости. Однако работы по окончательной ликвидации возгорания продолжаются.

По данным МЧС, на дым от горящей свалки жалуются местные жители. Специалисты превышения предельно допустимых концентраций вредных примесей в воздухе не выявили.

Напомним, в Подмосковье обнаружена еще одна опасная свалка. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Проверка показала, что территория уже фактически превращена в полигон ТБО, который сильно задымлен и в воздух выбрасывается огромное количество вредных ядовитых примесей, что ставит под угрозу жизнь и здоровье жителей ближайших населенных пунктов.

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08.08.2018 11:01 Мск | Новосибирск | информационная служба Накануне.RU
13:01 Екб

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В Новосибирске второй день тушат свалку: местные жители жалуются на дым
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