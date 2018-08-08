В Новосибирске второй день тушат свалку: местные жители жалуются на дым

В Новосибирске второй день тушат мусорный полигон в районе Хилокского рынка в Кировском районе.

Накануне горение было локализовано на площади в 3 тысячи квадратных метров, передает РИА Новости. Однако работы по окончательной ликвидации возгорания продолжаются.

По данным МЧС, на дым от горящей свалки жалуются местные жители. Специалисты превышения предельно допустимых концентраций вредных примесей в воздухе не выявили.

Напомним, в Подмосковье обнаружена еще одна опасная свалка. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Проверка показала, что территория уже фактически превращена в полигон ТБО, который сильно задымлен и в воздух выбрасывается огромное количество вредных ядовитых примесей, что ставит под угрозу жизнь и здоровье жителей ближайших населенных пунктов.