"Надо реконструировать": глава "Атомстройкомплекса" выступил за сохранение культурных памятников при реновации

Идея провести реновацию в Екатеринбурге заслуживает уважения, но программа должна сопровождаться изменением законов, считает глава одного из крупнейших застройщиков Свердловской области - компании "Атомстройкомплекс" (АСК) - Валерий Ананьев. По его словам, несовершенство законодательства создает трудности при расселении и сносе ветхого жилья, а также при реконструкции культурных памятников, в том числе сталинок, которых реновация коснуться не должна, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я, как застройщик, отношусь с большим уважением к программе реновации. К сожалению, у Екатеринбурга другие возможности, нежели у Москвы: там это делается за счет бюджета, с привлечением гигантского количества денег. У нас, как я понимаю, это задача ляжет на город и на застройщика. Основная задача – решить, как сделать эти объекты привлекательными для застройщиков", – сказал на сегодняшней пресс-конференции Валерий Ананьев.

Он напомнил, что в Москве под программу реновации поменяли всю законодательную базу. По мнению главы АСК, закон о реновации учитывает интересы жителей.

"Надо обязательно найти баланс, чтобы не обидеть людей, и в то же время дать возможность комплексно осваивать район", – добавил Ананьев.

Сейчас законодательство не позволяет безболезненно сносить ветхие дома: каждый такой процесс сопровождается судебными тяжбами.

"Мы сносим какой-нибудь ветхий дом и сразу попадаем в суды. Понятно, что люди хотят жить в современных условиях, больших квартирах. В нынешней экономической ситуации мы не можем себе позволить их переселять, они останутся стоять на очереди, но мы им предоставляем то, что нужно", – отметил глава АСК.

Сложности возникают и с индивидуальным жильем – всегда найдется собственник, несогласный на снос своего дома, добавил Ананьев.

"Важно, чтобы были проработаны все законы, по которым не были бы нарушены интересы жителей, и стала бы возможной реновация. Если все эти вопросы будут решены, будет понятно, как город будет взаимодействовать с застройщиками, как включится правительство области, если все будет сделано правильно, то реновации быть", – подчеркнул гендиректор АСК.

Напомним, вчера замглавы администрации города Алексей Белышев заявил, что под реновацию в Екатеринбурге попадут микрорайоны Вторчермет, Старая Сортировка, Эльмаш и Химмаш. По его словам, реновация затронет старый жилой фонд, деревянные 2-3-этажные дома, построенные в 60-е годы. При этом чиновник считает, что в перспективе дома, построенные более 60-70 лет назад, должны быть замещены новыми объектами.

Помимо деревянных бараков и панельных хрущевок, в Екатеринбурге много сталинок, построенных в 1920-1950-е годы. Валерий Ананьев считает, что здания, ставшие культурными памятниками, сносить нельзя – их нужно реконструировать.

"Надо смотреть. Может быть, где-то нужно строить новый дом, а где-то мы гордимся этой застройкой. Мы же понимаем, что в 1950-е годы было построено достаточно много красивых сооружений. Что такое сталинки? На улице Якова Свердлова, на улице Баумана… мне кажется, что такие дома нужно оставить, сделать современную реконструкцию. Чем это хуже "городка чекистов"? Мы сегодня понимаем, что "городок чекистов" тоже требует реновации, но никому же в голову не придет сносить культурный памятник? Надо реконструировать, но закон не позволяет это делать", – говорит он.

А с памятниками вопрос тоже не решен.

"То есть мы деньги истратить можем, а получить с этого деньги назад, я уже не говорю о прибыли, не можем. Поэтому не решен вопрос ни с памятниками, ни мы не можем довести до реновации. Те законы, которые сегодня есть, создают больше препятствий для застройщиков, памятники продолжают разрушаться, пока ничего хорошего не создается. Я считаю, что надо все менять, делать процесс взаимовыгодным, привлекать возможности города и области, и вопросы с памятниками, хрущевками, домами, построенными в 1930-е годы и раньше, надо разбираться", – высказался Валерий Ананьев.

Глава "Атомстройкомплекса" рассказал, что в свое время городские власти приняли мудрое решение, оставив застройку центра будущим поколениям.

"В Екатеринбурге было принято мудрое решение, которое позволило защитить центр от несовременной застройки. В Челябинске, например, весь центр застроен панельными домами", – сказал Валерий Ананьев.

По его мнению, основная задача застройщиков сегодня – "вернуться в центр", сделать упор на развитие застроенных территорий и создание цельного образа города.