"Часть отростка не была удалена". У челябинского подростка после удаления аппендицита в Турции начался перитонит

14-летнему челябинцу стало плохо на отдыхе в Турции. В госпитале Сиде мальчика прооперировали, но по возращению домой ему стало хуже, сообщили Накануне.RUв пресс-службе городской мэрии.

Как рассказал заместитель главного врача ГКБ№1 Алексей Веретенников, ребенок поступил 22 июля. За 10 дней до этого мальчику удалили аппендицит в Турции.

"Были проведены все необходимые обследования, мальчику потребовалась повторная операция. Турецкие коллеги провели удаление аппендикса лапароскопическим способом, но из-за особенностей анатомии, небольшая часть отростка не была удалена, и начался перитонит", - сообщил он.

По словам главного внештатного детского хирурга Челябинска, профессора Ивана Абушкина, который проводил операцию, мальчик поступил в тяжелом состоянии.

"Уже был перитонит, а это очень серьезное заболевание. Еще старые хирурги говорили, что мы боимся Бога и перитонита, и за долгие годы ничего не поменялось. Ошибка в технике выполнения оперативного вмешательства произошла из-за анатомических особенностей нашего пациента, у которого аппендикс расположен не типично. Именно поэтому и потребовалась повторная операция", - отметил он.

Операция прошла успешно. Сейчас мальчика готовят к выписке.