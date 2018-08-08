Минобороны и РАН привлекли к решению проблемы дефицита воды в Крыму

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минприроды сформировать рабочую группу по водообеспечению Крыма и других регионов, в которых не хватает воды. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-служба правительства.

5 июня в четырех районах Крыма - Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском - ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой.

Для решения проблемы задействуют представителей Минобороны, госкорпорации "Росатом" и Российской академии наук. Отчет о проделанной работе нужно предоставить правительству 10 сентября.

Как сообщало Накануне.RU, ранее украинские СМИ настойчиво раскручивали тему нехватки питьевой воды в Крыму. При этом сама Украина оказалась на грани экологической катастрофы.

Напомним, из-за высоких цен на газ в середине июня на неопределенный срок остановил работу химический завод "Днепразот", который имеет стратегическое значение для экономики и безопасности страны, так как является единственным предприятием по производству хлора для обеззараживания питьевой воды.