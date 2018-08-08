ЕЭСК подключила к электросетям несколько сотен городских объектов в первом полугодии 2018 года

Екатеринбургская электросетевая компания (ЕЭСК, входит в МРСК Урала) подвела итоги работы по технологическому присоединению за первое полугодие текущего года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МРСК Урала, за 6 месяцев энергетики подключили к электросетям более 630 потребителей. В компании отмечают, что среди новых клиентов по-прежнему преобладают физические лица, которые подают заявку на техприсоединение до 15 кВт по льготному тарифу 550 руб. Их доля в общем объеме подключенных потребителей составила около 78%.

С начала 2018 года энергетики обеспечили технологическое присоединение ряда социально значимых объектов Екатеринбурга, среди которых новая ледовая арена в микрорайоне Уралмаш, здание школы №129 в микрорайоне Сортировочный и другие. Кроме этого, ЕЭСК выполнила обязательства по подключению к сетям нескольких крупных коммерческих объектов, самый крупный из которых – строящийся ТРЦ на пересечении ул. Шефская и пр. Космонавтов.

В компании отмечают, что в 2018 году также сохраняется тенденция увеличения числа онлайн-заявок на техприсоединение. Так, около половины (47%) заявлений на подключение к сетям ЕЭСК поступило через "личный кабинет" на сайте компании (за аналогичный период 2017 года доля онлайн-заявок составила около 30%). Всего с начала 2018 года в сетевую компанию поступило порядка 1 тыс. 900 заявок.