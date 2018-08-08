Уральцы накопили во вкладах почти 3 триллиона рублей

Жители Урала накопили во вкладах почти 3 трлн руб. Средняя ставка по вкладам физических лиц в рублях составила 4,9% годовых, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского главного управления Банка России.

На 1 июля 2018 года жители Урала хранили во вкладах около 2,8 трлн руб. Это на 7,5% больше, чем годом ранее. В топ-10 регионов России по объему вложенных сбережений во вкладах вошли Тюменская (782,2 млрд руб.) и Свердловская области (677,6 млрд руб.).

"Вклады снова показали тренд на увеличение. В этом году снижение ставок начинает замедляться, а некоторые банки повышают ставки по вкладам. Поэтому этот инструмент инвестирования и сбережения средств будет продолжать оставаться привлекательным для потребителей", - прокомментировала Елена Федина, заместитель начальника Уральского главного управления Банка России.

Доля вкладов в национальной валюте составила 86%. За год объем вкладов в рублях вырос на 9,2%, в то время, как объем валютных накоплений уменьшился на 1,6%.