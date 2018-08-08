Фонду капремонта Свердловской области поручено заменить системы теплоснабжения в ремонтируемых домах до 1 сентября

Фонду капремонта Свердловской области предстоит уже к 1 сентября обеспечить замену внутридомовых сетей и систем теплоснабжения в ремонтируемых домах. Такое поручение дал министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

По его словам, тепло в находящиеся на ремонте домах должно прийти своевременно - без каких-либо задержек и в полном соответствии с муниципальными графиками.

"Отдельное внимание - случаям недопуска специалистов к общедомовому имуществу. Каждый такой факт должен немедленно фиксироваться, отрабатываться и доводиться до логического конца. Недопустимо, чтобы из-за безответственности одного-двух собственников мерзли целые дома", - подчеркнул министр.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, в 2018 году капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется в 75 муниципалитетах Свердловской области: в общей сложности обновлению подлежат 1 тыс. 470 домов, что составляет треть от общего числа ремонтируемых во всем Уральском федеральном округе. Объем затрат составит 7,7 млрд руб., замена систем теплоснабжения при этом предусмотрена в 933 зданиях.

По состоянию на 1 августа работы выполнены на 592 объектах. В оставшихся домах строительно-монтажные мероприятия продолжаются и по уровню готовности составляют от 80 до 95%. Региональному фонду также поручено начать подготовку к заключению договоров с подрядными организациями на выполнение строительно-монтажных работ на объектах капремонта 2019 года.