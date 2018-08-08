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Митинги "провалились"? Против пенсионной "реформы" вышли 225 тысяч человек в 300 городах Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в 281 городе и собрали 225 тыс. человек, сообщает Конфедерация труда России (КТР). Этот результат беспрецедентен – еще ни одна народная волна протеста не была столь масштабной, утверждают организаторы. Правда, граждане все-таки митингуют так, как это удобно власти – разрозненно, а не в единой коалиции, в итоге транслируется мнение о "провале" акций.
07.08.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"С Трампом можно достичь соглашений, но потом все это будет перечеркнуто элитой" Россия продемонстрировала стрессоустойчивость. Нас не так-то легко взять голыми руками. Мы технически подготовились к некоторым моментам, которые могли быть ударом по российской экономике. Так что, на мой взгляд, заявления сенаторов о санкциях в большей степени рассчитаны на внутреннее пользование. Тем не менее, думаю, по некоторым персоналиям из российских олигархов американцы пройтись могут. Цель - подтолкнуть часть российской элиты выступить против Путина ради сохранения своих бизнес-активов.
07.08.2018
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Новости
08.08.2018 10:12 Мск (12:12 Екб)
общество | Челябинская область
Старые маршрутки, нехватка транспорта и нарушения ПДД. В Челябинске активисты ОНФ проверили маршрутные такси
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маршрутка, ГИБДД, Челябинск, (2018) | Фото: ОНФ Челябинская область

Старые маршрутки, нарушение правил дорожного движения и даже травмы. Челябинцы жалуются на работу коммерческого пассажирского транспорта. Активисты ОНФ провели мониторинг работы маршрутных такси и выявили нарушения, сообщили Накануне.RUв пресс-службе регионального штаба.
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По словам активиста челябинского ОНФ Сергея Ахраменкова, граждане жалуются на старые и грязные маршрутки, нарушение правил дорожного движения, несоблюдение графика движения, получение травм.

Есть также претензии к владению русским языком водителями, нехватке транспорта во время религиозных праздников.

Общественники считают, что водители маршруток должны неукоснительно соблюдать действующие законы, а власти должны перестать относиться к коммерческому пассажирскому транспорту как к бизнесу, нуждающемуся в преференциях.

"Сегодня у нас сложилась ситуация, когда за то, что коммерсант поедет в невыгодный район, власти оплачивают ему субсидию в размере недополученных доходов", – отмечает эксперт ОНФ в Челябинской области Антон Неверов.

В то же время происходит банкротство челябинского муниципального транспорта и ликвидация исторических маршрутов автобусов.

По его мнению, город потерял дисциплинированных водителей, исправный транспорт и фиксированное расписание.

А льготные категории граждан не могут воспользоваться своими законными привилегиями

маршрутка, ГИБДД, Челябинск,(2018)|Фото: ОНФ Челябинская область

В ОНФ считают, что необходимо провести комплексную проверку состояния автотранспорта коммерческих перевозчиков.

Другие новости по темам: маршрутки, ОНФ, общественный транспорт, рейд, нарушения,
08.08.2018 10:12 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
12:12 Екб

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Старые маршрутки, нехватка транспорта и нарушения ПДД. В Челябинске активисты ОНФ проверили маршрутные такси
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