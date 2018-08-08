Старые маршрутки, нехватка транспорта и нарушения ПДД. В Челябинске активисты ОНФ проверили маршрутные такси

Старые маршрутки, нарушение правил дорожного движения и даже травмы. Челябинцы жалуются на работу коммерческого пассажирского транспорта. Активисты ОНФ провели мониторинг работы маршрутных такси и выявили нарушения, сообщили Накануне.RUв пресс-службе регионального штаба.

По словам активиста челябинского ОНФ Сергея Ахраменкова, граждане жалуются на старые и грязные маршрутки, нарушение правил дорожного движения, несоблюдение графика движения, получение травм.

Есть также претензии к владению русским языком водителями, нехватке транспорта во время религиозных праздников.

Общественники считают, что водители маршруток должны неукоснительно соблюдать действующие законы, а власти должны перестать относиться к коммерческому пассажирскому транспорту как к бизнесу, нуждающемуся в преференциях.

"Сегодня у нас сложилась ситуация, когда за то, что коммерсант поедет в невыгодный район, власти оплачивают ему субсидию в размере недополученных доходов", – отмечает эксперт ОНФ в Челябинской области Антон Неверов.

В то же время происходит банкротство челябинского муниципального транспорта и ликвидация исторических маршрутов автобусов.

По его мнению, город потерял дисциплинированных водителей, исправный транспорт и фиксированное расписание.

А льготные категории граждан не могут воспользоваться своими законными привилегиями

В ОНФ считают, что необходимо провести комплексную проверку состояния автотранспорта коммерческих перевозчиков.