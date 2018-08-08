Гроза и сильный ветер идут в Екатеринбург

В Екатеринбурге, 8 августа будет облачно с прояснениями, а днём ожидаются дожди и грозы. Так в столице Урала ожидаются сильные ветра, сообщили Накануне.RU в мэрии города.

По данным синоптиков, предстоящей ночью в городе будет от +15 до +17 градусов по Цельсию, днем столбик термометра покажет +24 градуса. Ветер будет дуть западный со скоростью 6-11 метров в секунду. При грозах порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

Следующие дни в городе будут холодные. Так, 9 августа будет +12, а 10 августа ожидается до +10 градусов.