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Митинги "провалились"? Против пенсионной "реформы" вышли 225 тысяч человек в 300 городах Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в 281 городе и собрали 225 тыс. человек, сообщает Конфедерация труда России (КТР). Этот результат беспрецедентен – еще ни одна народная волна протеста не была столь масштабной, утверждают организаторы. Правда, граждане все-таки митингуют так, как это удобно власти – разрозненно, а не в единой коалиции, в итоге транслируется мнение о "провале" акций.
07.08.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"С Трампом можно достичь соглашений, но потом все это будет перечеркнуто элитой" Россия продемонстрировала стрессоустойчивость. Нас не так-то легко взять голыми руками. Мы технически подготовились к некоторым моментам, которые могли быть ударом по российской экономике. Так что, на мой взгляд, заявления сенаторов о санкциях в большей степени рассчитаны на внутреннее пользование. Тем не менее, думаю, по некоторым персоналиям из российских олигархов американцы пройтись могут. Цель - подтолкнуть часть российской элиты выступить против Путина ради сохранения своих бизнес-активов.
07.08.2018
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"Наломали дров". Власти Югорска пообещали высадить новые деревья на 36 га леса взамен вырубленных
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вырубка у СНТ &quot;Морошка&quot;, Югорск (2018) | Фото: Антон Пантин

В Югорске состоялось заседание общественного совета. Новый мэр Андрей Бородкин подтвердил свое решение остановить вырубку 36 га леса, из-за которой ранее в городе состоялся "народный сход", а природоохранная прокуратура начала проверку законности такого решения властей, передает корреспондент Накануне.RU.

"Когда эта тема только начиналась и люди пришли к главе города, он сказал, что вырубку остановят навсегда, - рассказали Накануне.RU в пресс-службе мэрии Югорска. - На заседании общественного совета глава подтвердил свои слова. Что касается уже вырубленного участка, его засадят новыми деревьями. То есть в том месте, где планировалась расчистка под сельхозугодия, останется лес. Проблема не закрыта в той части, что земли, на которых хотели вырубить лес, должны были пойти нашим крестьянско-фермерским хозяйствам. Они были распланированы под фермеров. Сейчас мы ищем для них другие земли, пригодные для сельского хозяйства. 7 августа мы выезжали в район так называемой "зеленой зоны", где есть такая земля, пока какого-либо решения не принято".

Депутат Антон Пантин в своем Facebook прокомментировал рассмотрение на заседании вопроса о вырубке деревьев. По его словам, общественный совет является "ручным" для Бородкина и старой команды управленцев.

"Состав совета вызвал категорический шквал критики и неодобрения со стороны жителей. Члены совета и председатель избраны обманным путем без обсуждения кандидатур за час до заседания. В наше экономически сложное время нет никакой гарантии, что эти фермеры будут через год существовать, а спиленный лес будет восстанавливаться от 50 до 100 лет. Глава города не сдал экзамен на профпригодность: "Я не я, это до меня решение было принято" и все в таком духе. Фактически, наломал дров, за что его в народе прозвали "Дровосеком", и спрятался за спины "псевдообщественников"", - написал политик.

Пантин уточнил, что жители Югорска в ответ предложили выделить под фермерские хозяйства землю за 9 км, в самом конце "зеленой зоны".

"Скорее всего, инициаторами перевода земель "зеленой зоны" в категорию "для сельского хозяйства" при утверждении в 2014 г. генерального плана развития Югорска являются занимавшие в то время посты спикера думы Раис Салахов, сити-менеджера Михаил Бодак, а также директор городского департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации Сергей Голин", - резюмировал Пантин.

В пресс-службе прокуратуры Югры Накануне.RU пообещали проинформировать о ходе проверки позже.

Другие новости по темам: Югорск, СОНТ Морошка, вырубка леса, протест
08.08.2018 09:58 Мск | Югорск | Михаил Лукашкин
11:58 Екб

подписка на зен

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 19.07.2018 13:50 Мск
Прокуратура проверит, законно ли мэрия Югорска решила вырубить 36 гектаров леса

Ранее 19.07.2018 11:15 Мск
В югорском городе люди вышли на сход из-за масштабной вырубки леса








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"Наломали дров". Власти Югорска пообещали высадить новые деревья на 36 га леса взамен вырубленных
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