Пьяного мужчину, который бросал венки в Вечный огонь, задержали в Петербурге

Полицейские задержали пьяного мужчину, который рвал цветы и венки и бросал их в Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге.

Как сообщили Накануне.RU в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, о вандале заявили в полицию очевидцы.

В отношении 36-летнего мужчины составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В прошлом году 29-летний житель Верхнего Уфалея сжег цветы, раскидал венки и уронил памятник участнику Великой Отечественной войны, являющийся частью мемориала.

Ранее в Магнитогорске стритрейсеры, устроившие гонки в парке у Вечного огня, возместили городу материальный ущерб в сумме 167,5 тыс. рублей.