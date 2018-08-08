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Митинги "провалились"? Против пенсионной "реформы" вышли 225 тысяч человек в 300 городах Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в 281 городе и собрали 225 тыс. человек, сообщает Конфедерация труда России (КТР). Этот результат беспрецедентен – еще ни одна народная волна протеста не была столь масштабной, утверждают организаторы. Правда, граждане все-таки митингуют так, как это удобно власти – разрозненно, а не в единой коалиции, в итоге транслируется мнение о "провале" акций.
07.08.2018
общество  |  добавить комментарий
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"С Трампом можно достичь соглашений, но потом все это будет перечеркнуто элитой" Россия продемонстрировала стрессоустойчивость. Нас не так-то легко взять голыми руками. Мы технически подготовились к некоторым моментам, которые могли быть ударом по российской экономике. Так что, на мой взгляд, заявления сенаторов о санкциях в большей степени рассчитаны на внутреннее пользование. Тем не менее, думаю, по некоторым персоналиям из российских олигархов американцы пройтись могут. Цель - подтолкнуть часть российской элиты выступить против Путина ради сохранения своих бизнес-активов.
07.08.2018
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В Нижнем Тагиле общественный транспорт в День города будет работать до двух часов ночи
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транспорт, общественный транспорт, транспортная реформа, Екатеринбург, трамвай (2017) | Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле утвержден порядок движения маршрутных такси, автобусов и трамваев в День города. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, для доставки жителей в их районы после пиротехнического шоу время работы общественного транспорта продлено до двух часов ночи.
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По данным управления городским хозяйством, автобусы автотранспортного предприятия "Союз-НТ" обеспечат передвижение тагильчан по маршрутам: Железнодорожный вокзал – Выя – Красный Камень и Железнодорожный вокзал – ГГМ. Маршрутки ООО "СТК Строитель-Т" и ООО "Тагилтранском" будут следовать по маршруту: Зеленый бульвар (от дома №12 на проспекте Строителей) – Тагилстрой – Рудник имени III Интернационала.

Автобусы ООО "Фирма ТАС" будут отправляться от привокзальной площади и отвезут жителей до Вагонки, поселков Северный и Старатель. Для доставки жителей Дзержинского района из центра города Уралвагонзавод также выделил автобусы: они пойдут от дома №27 на проспекте Строителей. Стартовое время всех транспортных средств – 00.30.

МУП "Тагильский трамвай" также скорректировало работу электротранспорта: по маршруту №3 в разных направлениях будут курсировать четыре вагона. Два в направлении город – Выя – Красный Камень и два город – Красный Камень – Выя. Кроме того, три двойных состава сразу после окончания праздничного фейерверка отправятся на Гальянку, один состав из двух вагонов на Тагилстрой и четыре вагона в Дзержинский район. Тагильчанам рекомендуют заранее продумать свой маршрут в праздничный день.

Напомним, День города в Нижнем Тагиле пройдет в эту субботу, 11 августа. Муниципалитету исполняется 296 лет.

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08.08.2018 09:53 Мск | Нижний Тагил | информационная служба Накануне.RU
11:53 Екб

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В Нижнем Тагиле общественный транспорт в День города будет работать до двух часов ночи
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