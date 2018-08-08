В Нижнем Тагиле общественный транспорт в День города будет работать до двух часов ночи

В Нижнем Тагиле утвержден порядок движения маршрутных такси, автобусов и трамваев в День города. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, для доставки жителей в их районы после пиротехнического шоу время работы общественного транспорта продлено до двух часов ночи.

По данным управления городским хозяйством, автобусы автотранспортного предприятия "Союз-НТ" обеспечат передвижение тагильчан по маршрутам: Железнодорожный вокзал – Выя – Красный Камень и Железнодорожный вокзал – ГГМ. Маршрутки ООО "СТК Строитель-Т" и ООО "Тагилтранском" будут следовать по маршруту: Зеленый бульвар (от дома №12 на проспекте Строителей) – Тагилстрой – Рудник имени III Интернационала.

Автобусы ООО "Фирма ТАС" будут отправляться от привокзальной площади и отвезут жителей до Вагонки, поселков Северный и Старатель. Для доставки жителей Дзержинского района из центра города Уралвагонзавод также выделил автобусы: они пойдут от дома №27 на проспекте Строителей. Стартовое время всех транспортных средств – 00.30.

МУП "Тагильский трамвай" также скорректировало работу электротранспорта: по маршруту №3 в разных направлениях будут курсировать четыре вагона. Два в направлении город – Выя – Красный Камень и два город – Красный Камень – Выя. Кроме того, три двойных состава сразу после окончания праздничного фейерверка отправятся на Гальянку, один состав из двух вагонов на Тагилстрой и четыре вагона в Дзержинский район. Тагильчанам рекомендуют заранее продумать свой маршрут в праздничный день.

Напомним, День города в Нижнем Тагиле пройдет в эту субботу, 11 августа. Муниципалитету исполняется 296 лет.