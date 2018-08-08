В екатеринбургском педуниверситете закупали продукты с наценкой до 3800%

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области опубликовал итоги контрольной деятельности за 2 квартал 2018 года. Так, в екатеринбургской столовой РГППУ обнаружили наценку от 92,52% до 3 807,5%. Завышения коснулись закупа сырья, полуфабрикатов и покупных товаров, используемых для приготовления кулинарной продукции собственного производства, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Например, цена за 1 кг замороженной вишни составила 846 руб. вместо 423 руб., размер наценки - 260%, цена за 1 кг сметаны составила 687,68 руб. вместо 278,64 руб. Отметим, что допустимая наценка составляет только 80%.

Также в столовой нашли и завышение индивидуального предельного размера наценки на покупные товары, реализуемые порционно. Например, цена за 1 кг хлеба "Таежный" составила 122,60 руб. вместо 86,61 руб., размер наценки - 79,77% вместо 27%;

"Специалисты провели всего 92 проверки в отношении юридических лиц, реализующих товары или предоставляющих услуги в жилищно-коммунальном хозяйстве, топливно-энергетическом комплексе, в сфере транспорта и иных сферах деятельности", - добавили в ведомстве.

Наибольшее количество нарушений выявлено в сфере жилищно-коммунального хозяйства – это 79,5% от общего числа всех выявленных нарушений. Общая сумма штрафов составила 3,1 млн руб.