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Митинги "провалились"? Против пенсионной "реформы" вышли 225 тысяч человек в 300 городах Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в 281 городе и собрали 225 тыс. человек, сообщает Конфедерация труда России (КТР). Этот результат беспрецедентен – еще ни одна народная волна протеста не была столь масштабной, утверждают организаторы. Правда, граждане все-таки митингуют так, как это удобно власти – разрозненно, а не в единой коалиции, в итоге транслируется мнение о "провале" акций.
07.08.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"С Трампом можно достичь соглашений, но потом все это будет перечеркнуто элитой" Россия продемонстрировала стрессоустойчивость. Нас не так-то легко взять голыми руками. Мы технически подготовились к некоторым моментам, которые могли быть ударом по российской экономике. Так что, на мой взгляд, заявления сенаторов о санкциях в большей степени рассчитаны на внутреннее пользование. Тем не менее, думаю, по некоторым персоналиям из российских олигархов американцы пройтись могут. Цель - подтолкнуть часть российской элиты выступить против Путина ради сохранения своих бизнес-активов.
07.08.2018
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В екатеринбургском педуниверситете закупали продукты с наценкой до 3800%
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столовая, гимназия, школа, дети, пищеблок (2016) | Фото: администрация Екатеринбурга

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области опубликовал итоги контрольной деятельности за 2 квартал 2018 года. Так, в екатеринбургской столовой РГППУ обнаружили наценку от 92,52% до 3 807,5%. Завышения коснулись закупа сырья, полуфабрикатов и покупных товаров, используемых для приготовления кулинарной продукции собственного производства, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Например, цена за 1 кг замороженной вишни составила 846 руб. вместо 423 руб., размер наценки - 260%, цена за 1 кг сметаны составила 687,68 руб. вместо 278,64 руб. Отметим, что допустимая наценка составляет только 80%.

Также в столовой нашли и завышение индивидуального предельного размера наценки на покупные товары, реализуемые порционно. Например, цена за 1 кг хлеба "Таежный" составила 122,60 руб. вместо 86,61 руб., размер наценки - 79,77% вместо 27%;

"Специалисты провели всего 92 проверки в отношении юридических лиц, реализующих товары или предоставляющих услуги в жилищно-коммунальном хозяйстве, топливно-энергетическом комплексе, в сфере транспорта и иных сферах деятельности", - добавили в ведомстве.

Наибольшее количество нарушений выявлено в сфере жилищно-коммунального хозяйства – это 79,5% от общего числа всех выявленных нарушений. Общая сумма штрафов составила 3,1 млн руб.

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08.08.2018 09:20 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
11:20 Екб

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В екатеринбургском педуниверситете закупали продукты с наценкой до 3800%
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