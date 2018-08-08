В Кургане улицу Коли Мяготина закроют на месяц от Кирова до Володарского

В Кургане коммунальщики начинают второй этап капитального ремонта водопроводных сетей на улице Коли Мяготина.

С 9 августа по 10 сентября Коли Мяготина закроют для движения всех видов транспорта на участке от Кирова до Володарского, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

Дорогу приведут в порядок только в начале октября. Отключения водоснабжения в данном районе потребуется в конце работ, при врезке отремонтированных участков в существующую сеть.