В Кургане улицу Коли Мяготина закроют на месяц от Кирова до Володарского

В Кургане коммунальщики начинают второй этап капитального ремонта водопроводных сетей на улице Коли Мяготина.
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С 9 августа по 10 сентября Коли Мяготина закроют для движения всех видов транспорта на участке от Кирова до Володарского, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".
Дорогу приведут в порядок только в начале октября. Отключения водоснабжения в данном районе потребуется в конце работ, при врезке отремонтированных участков в существующую сеть.