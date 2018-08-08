Испанский истребитель по ошибке запустил над Эстонией боевую ракету

Министерство обороны Испании начало расследование после того, как испанский истребитель по ошибке запустил боевую ракету, находясь в небе над Эстонией.

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал произошедшее ЧП. Он посоветовал Таллину следить не за российскими ВВС, а за "защищающими" Эстонию самолетами НАТО.

Испанский истребитель Eurofighter во время учебного полета совершил ошибочный пуск боевой ракеты AIM-120 AMRAAM "воздух-воздух". Позднее военные заверили, что она оснащена системой самоликвидации, передает ТАСС.

Заявление Пушкова связано с недавним обвинением в том, что российские самолеты якобы нарушили эстонское воздушное пространство.

По данным эстонской стороны, 16 июля у острова Вайндлоо в Финском залив в воздушное пространство Эстонии вторгся Airbus A319, а после него - Ил-96.

После этого министерство иностранных дел Эстонии вручило ноту российскому послу.