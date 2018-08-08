ММК, НЛМК и "Северсталь" инициировали расследование в отношении ввозимого металлопроката в ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия начала специальное защитное расследование в отношении металлопроката, ввозимого на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Соответствующая информация опубликована на сайте ЕЭК, передает корреспондент Накануне.RU.

В ЕЭК с заявлением обратились производители металлопроката ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" и ПАО "Северсталь".

Объектами расследования являются горячекатаный и холоднокатаный прокат, а также прокат с покрытием.

Российские сталепроизводители в своем заявлении указали, что возрос объем импорта некоторых видов металлопроката в ЕАЭС, что привело к перепроизводству стали в мире и применению специальных защитных и антидемпинговых мер в отношении стальной продукции.

"Избыточные производственные мощности и, как следствие, перепроизводство стали привели к росту поставок металлопродукции на мировые рынки. Кроме того, увеличилось количество применяемых и планируемых мер защиты внутреннего рынка, в том числе в США в отношении импорта стали по 232 статье Закона о расширении торговли. Это привело и в дальнейшем может привести к перераспределению импортных потоков металлопродукции на мировом рынке, в том числе на рынке Союза", - говорится в уведомлении.

Это, по мнению заявителей, может оказать негативное воздействие на финансово-экономическое состояние предприятий.