СМИ: "Локомотив" предложит Смолову контракт на 4 года с зарплатой 3,1 млн евро

Продолжаются переговоры о переходе нападающего "Краснодара" и сборной России по футболу Федора Смолова в московский "Локомотив". СМИ узнали возможную будущую зарплату игрока.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 августа Смолов попал в аварию и разбил дорогой автомобиль. Утверждалось, что футболист управлял BMW M5 First Edition, на котором, как правило, ездит его подруга. После этого появились сообщения, что "Краснодар" решил продать нападающего. Главным претендентом на него называли "Локомотив".

Как пишет "Спорт-Экспресс", существует высокая вероятность, что клубы быстро найдут общий язык по сумме трансфера и способам ее выплаты: речь идет о 9 млн евро, которые могут быть разбиты на несколько траншей. Издание утверждает, что предполагаемый личный контракт Смолова с "Локо" рассчитан на четыре года, а стороны ориентируются на зарплату, прописанную в его договоре с "Краснодаром" - то есть 3,1 млн евро в год.

Напомним, сам форвард уже признался, что это он сидел за рулем. Теперь ему грозит административный арест на 15 суток или лишение прав до полутора лет.