Apple: Siri не ведет тайную запись разговоров пользователей iPhone

Руководство корпорации Apple в письме конгрессменам США заявило, что iPhone не записывает речь пользователей без их ведома.

Ранее в СМИ обратили внимание на то, что голосовой помощник Siri активируется при приветствии, а значит, все время "слушает" хозяина и может записывать его речь. В конгрессе потребовали от Apple прокомментировать это.

В ответ в корпорации уверили, что сторонние приложения, которые могут начать записывать разговоры пользователей, удаляются, пишут "Известия".

Пристальное внимание к работе устройств Apple появилось после того, как в декабре прошлого года выяснилось, что компания с помощью ПО намеренно замедляла работу старых моделей iPhone. Производитель извинился и понизил стоимость замены батарей для моделей с измененным ПО с $79 до $29.

В апреле Apple объявила о бесплатной замене батарей в некоторых MacBook после того, как были обнаружены дефекты в работе этих комплектующих.