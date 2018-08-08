"У нас нет проекта". УГМК объяснила вырубку деревьев в Зеленой роще

В парке Зеленая роща в центре Екатеринбурга продолжаются работы по благоустройству участка, прилегающего к клинике "УГМК-Здоровье". На днях жители города заметили, что в парке начали вырубать деревья, хотя реконструкция Зеленой рощи этого не предполагала и должна начаться только в следующем году. В пресс-службе компании пояснили Накануне.RU, что это лишь санитарная обработка старых деревьев в рамках уборки территории.

"В парке Зеленая роща около клиники УГМК-Здоровье началась санитарная обрезка деревьев. Ведут ее сотрудники парка, поэтому все будет нормально! Никто никого не обидит. С вышки обрезают верхние сухие ветки, чтобы на голову гуляющим не падали сучки и неживые ветки", - пояснила пресс-секретарь компании "УГМК-Здоровье" Наталья Боровая.

Она также отметила, что "живые" деревья вырубать не будут, а вот пеньки, кусты и ветхие деревья обработают, но только рядом с клиникой.

Ранее в этой части парка также проложили дорожки из деревянных досок и камней, огородив всю территорию забором. Общественников возмутило "точечное" благоустройство парка от УГМК, так как комплексное благоустройство Зеленой рощи, по информации мэрии, начнется только в 2019 г. Активисты даже создали петицию на change.org с требованием провести общественное обсуждение проекта с горожанами. Пресс-секретарь УГМК Нина Пелевина объяснила Накануне.RU, что все работы выполняются по просьбе администрации, которая обязала клинику обустроить участок парка, прилегающий к "УГМК-Здоровье".

"У нас нет как такового проекта благоустройства. Это никак не связано с проектом, мы к этому не имеем никакого отношения, мы в нем не участвуем. Нам ткнули пальцем и сказали, что это к вашей территории прилегает – сделайте с этим что-нибудь на свое усмотрение. Клиника "УГМК-Здоровье" решила не ограничиваться просто уборкой мусора и проводит там полное благоустройство, построит детскую площадку, потому что заботится о здоровье и безопасности горожан. Территория будет принадлежать парку, мы затронем только ту часть, где был забор, а остальное подлежит замечательной глобальной реконструкции", - рассказала Накануне.RU Нина Пелевина.

Стоит отметить, что проект благоустройства Зеленой рощи был вынесен в начале 2018 г. на обсуждение горожан. Общественники и архитекторы раскритиковали варианты модернизации Зеленой рощи за отсутствие концепции. Разработкой проекта занималось бюро "Архитек" - предполагается, что у парка сохранятся четыре входа, но по периметру появится береговая трасса "для спортсменов и скандинавской ходьбы" в форме эллипса. Предусмотрено также несколько детских площадок, деревянные модули, скамейки и туалеты.