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Митинги "провалились"? Против пенсионной "реформы" вышли 225 тысяч человек в 300 городах Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в 281 городе и собрали 225 тыс. человек, сообщает Конфедерация труда России (КТР). Этот результат беспрецедентен – еще ни одна народная волна протеста не была столь масштабной, утверждают организаторы. Правда, граждане все-таки митингуют так, как это удобно власти – разрозненно, а не в единой коалиции, в итоге транслируется мнение о "провале" акций.
07.08.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"С Трампом можно достичь соглашений, но потом все это будет перечеркнуто элитой" Россия продемонстрировала стрессоустойчивость. Нас не так-то легко взять голыми руками. Мы технически подготовились к некоторым моментам, которые могли быть ударом по российской экономике. Так что, на мой взгляд, заявления сенаторов о санкциях в большей степени рассчитаны на внутреннее пользование. Тем не менее, думаю, по некоторым персоналиям из российских олигархов американцы пройтись могут. Цель - подтолкнуть часть российской элиты выступить против Путина ради сохранения своих бизнес-активов.
07.08.2018
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"У нас нет проекта". УГМК объяснила вырубку деревьев в Зеленой роще
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Зелёная роща, вырубка деревьев (2018) | Фото: Накануне.RU

В парке Зеленая роща в центре Екатеринбурга продолжаются работы по благоустройству участка, прилегающего к клинике "УГМК-Здоровье". На днях жители города заметили, что в парке начали вырубать деревья, хотя реконструкция Зеленой рощи этого не предполагала и должна начаться только в следующем году. В пресс-службе компании пояснили Накануне.RU, что это лишь санитарная обработка старых деревьев в рамках уборки территории.
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"В парке Зеленая роща около клиники УГМК-Здоровье началась санитарная обрезка деревьев. Ведут ее сотрудники парка, поэтому все будет нормально! Никто никого не обидит. С вышки обрезают верхние сухие ветки, чтобы на голову гуляющим не падали сучки и неживые ветки", - пояснила пресс-секретарь компании "УГМК-Здоровье" Наталья Боровая.

Она также отметила, что "живые" деревья вырубать не будут, а вот пеньки, кусты и ветхие деревья обработают, но только рядом с клиникой.

Зелёная роща, вырубка деревьев(2018)|Фото: Накануне.RU

Зелёная роща, вырубка деревьев(2018)|Фото: Накануне.RU

Зелёная роща, вырубка деревьев(2018)|Фото: Накануне.RU

Ранее в этой части парка также проложили дорожки из деревянных досок и камней, огородив всю территорию забором. Общественников возмутило "точечное" благоустройство парка от УГМК, так как комплексное благоустройство Зеленой рощи, по информации мэрии, начнется только в 2019 г. Активисты даже создали петицию на change.org с требованием провести общественное обсуждение проекта с горожанами. Пресс-секретарь УГМК Нина Пелевина объяснила Накануне.RU, что все работы выполняются по просьбе администрации, которая обязала клинику обустроить участок парка, прилегающий к "УГМК-Здоровье".

"У нас нет как такового проекта благоустройства. Это никак не связано с проектом, мы к этому не имеем никакого отношения, мы в нем не участвуем. Нам ткнули пальцем и сказали, что это к вашей территории прилегает – сделайте с этим что-нибудь на свое усмотрение. Клиника "УГМК-Здоровье" решила не ограничиваться просто уборкой мусора и проводит там полное благоустройство, построит детскую площадку, потому что заботится о здоровье и безопасности горожан. Территория будет принадлежать парку, мы затронем только ту часть, где был забор, а остальное подлежит замечательной глобальной реконструкции", - рассказала Накануне.RU Нина Пелевина.

Забор, Зелёная роща(2018)|Фото: Накануне.RU

Стоит отметить, что проект благоустройства Зеленой рощи был вынесен в начале 2018 г. на обсуждение горожан. Общественники и архитекторы раскритиковали варианты модернизации Зеленой рощи за отсутствие концепции. Разработкой проекта занималось бюро "Архитек" - предполагается, что у парка сохранятся четыре входа, но по периметру появится береговая трасса "для спортсменов и скандинавской ходьбы" в форме эллипса. Предусмотрено также несколько детских площадок, деревянные модули, скамейки и туалеты.

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08.08.2018 09:15 Мск | Екатеринбург | Александра Рогалина
11:15 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 07.08.2018 15:28 Мск
В екатеринбургском парке "Зеленая роща" вырубают деревья

Ранее 31.07.2018 08:20 Мск
В Зеленой Роще в центре Екатеринбурга появились дорожки из камней и досок

Ранее 26.07.2018 12:54 Мск
В Екатеринбурге общественники просят остановить "колхозное" благоустройство Зеленой рощи








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"У нас нет проекта". УГМК объяснила вырубку деревьев в Зеленой роще
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