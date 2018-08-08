Против совладельцев тюменского СП "Фоника" просят возбудить уголовные дела. "Пропавшую" технику ищут по всей России

Конкурсный управляющий совместного предприятия "Фоника" обратился в тюменскую полицию с заявлением о проведении проверки по фактам вероятного вывода имущества и злоупотребления должностными полномочиями экс-владельцев обанкротившегося общества - бизнесменов Александра Забарского и Сергея Полевикова. Аудит документ показал, что строительная техника СП затерялась на объектах в других регионах, продажа активов, возможно, шла уже в период конкурсного производства. Полную картину управляющий увидеть не может - руководитель СП вопреки решению суда отказывается передавать документы и имущество.

Банкротом ямальский арбитраж признал "Фонику" еще в январе 2018 г. по иску "Сбербанка". Конкурсным управляющим стал член союза "Северная столица" Роман Гончаров, который сейчас активно занимается поиском имущества общества. В конце июня он обратился с заявлением к правоохранителям Тюменской области (имеется в распоряжении Накануне.RU), управляющий заявил о наличии признаков преступлений по трем статьям Уголовного кодекса РФ.

10% СП "Фоника" принадлежит Сергею Полевикову, он же являлся гендиректором общества. Еще 90% акций - у "Объединенной мостостроительной компании", руководителем и бенефициаром которой является Александр Забарский. Ему были подконтрольны обанкротившиеся предприятия "Тюменьстальмост" и "Мостострой-12".

В июне арбитраж ЯНАО обязал Полевикова передать конкурсному управляющему оригиналы документов: бухгалтерию, печати и имущество. Однако до сегодняшнего дня этого не сделано. Информацию об имуществе СП "Фоника" Гончаров получил через официальные запросы в федеральные органы. Обществу принадлежат доли в уставных капиталах 16 обществ, здания, помещения, сооружения, земельный участок, самолет, а также 239 единиц автотранспортных средств, 158 самоходных машин и 54 подъемных механизма. В целом активы должника составляют 13,5 млрд руб. Однако сформировать конкурсную массу и приступить к реализации имущества невозможно из-за отсутствия документов, указывает управляющий.

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Роман Гончаров указывает на наличие в действиях руководителя "Фоники" вероятных признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Ранее управляющий пытался инициировать проверку через ОМВД России по Новому Уренгою, но в возбуждении уголовного дела ямальская полиция отказала "в связи с отсутствием состава преступления".

Ряд объектов имущества из СП уже выведен. В заявлении в полицию Гончаров указывает на факты перерегистрации транспортных средств и строительной техники на третьих лиц, договоры купли-продажи датируются задним числом. В период с сентября 2017 г. по февраль 2018 г. с регистрационного учета было снято 39 единиц транспортных средств, в феврале-марте, уже после открытия конкурсного производства, еще ряд техники сняли с регистрационного учета и перерегистрировали на зарегистрированное в Казахстане ТОО "Мостострой-12".

"Аффилированность данной компании по отношению к Полевикову С.А. на момент подписания договоров выражается в следующем: генеральным директором ТОО "Мостострой-12" являлся Полухин В.В., он же был директором "Тюменьстальпроекта" - дочерней компании ООО "СП Фоника", директором которой являлся Полевиков С.А.", - говорится в заявлении.

Судя по представленным конкурсному управляющему документам, договоры купли-продажи на технику были оформлены еще в 2016 г. При этом стоимость единицы ниже рыночной - порядка 50 тыс. руб., а право собственности на нее перешло к "Мостострою-12" в момент внесения аванса - 10% от суммы. Аванс поступил в ноябре 2017 г. В это же время "Фоника" смогла в суде добиться снятия обеспечительных мер в виде ареста имущества, Полевиков заявил, что техника используется на строительстве объектов. После решения суда об отмене ареста, в декабре 2017 г., оформлены акты передачи техники казахстанской компании.

"Таким образом, Полевиков C.A. совершает действия, направленные на перерегистрацию техники ООО "СП Фоника", что по сути является хищением чужого имущества, путем обмана, что свидетельствует о возможном наличии в действиях Полевикова С.А. признаков преступления, предусмотренных статьей 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в заявлении.

Также Гончаров указывает на сдачу техники "Фоники" в аренду на заведомо невыгодных условиях, стороной сделки была компания "СпецМонтажСтрой", которая получила в аренду 145 единиц техники для строительства мостового перехода четного пути через реку Зея на 7817 км участка Сковородино - Белогорск Забайкальской железной дороги (РЖД). Стоимость аренды единицы - менее 7 тыс. руб. в месяц, что также ниже рыночной цены.

Конкурсный управляющий направил в "СпецМонтажСтрой" (аффилирована Полевикову) отказ от договора аренды техники, но вернуть строительный транспорт не удалось. Гончаров сообщает, что техника якобы вывезена с объекта подрядчиком, а часть - переоформлена на уже известный "Мостострой-12". Полный перечень вывезенной строительной техники и ее местонахождение неизвестно, но часть техники удалось найти. Так, в августе арбитраж наложил арест на 20 единиц техники, которая с ТОО "Мостострой-12" была перегистрирована на "Амурстальконструкцию" и находилась в городе Свободном Амурской области.

Как сообщало Накануне.RU, полиция Амурской области ранее возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража) из-за хищения буровых установок при выполнении работ на объекте РЖД.

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Сергей Полевиков в беседе с Накануне.RU заявил, что сам не мог получить документы от Александра Забарского, который с мая 2016 г. занимал пост генерального директора. Полевиков руководил СП с момента создания - с 2002 г., затем между учредителями возник очередной конфликт и на год кресло занял Забарский. В 2017 г. бразды правления вновь перешли к Полевикову и уже от него дела принял конкурсный управляющий.

"Я письменно просил предыдущего директора, господина Забарского, передать мне бухгалтерскую документацию, - сообщил Полевиков. - До сей поры я ничего не получил. После того, как Гончаров обратился в суд с заявлением об истребовании с меня документов и имущества, я обратился в суд с заявлением к Забарскому. Юрист, который защищал мои права, почему-то не показал суду все документы и переписку с Гончаровым и Забарским, которым я как добросовестный директор передал все, что у меня было: документы, печати, ключи от одной из квартир в Тюмени. В остальной части я указал, что не могу ничего передать, потому что сам не получил это от предыдущего директора. Есть ответ Забарского о том, что он производит розыск документов, но до сей поры он ничего не передал".

Иск экс-гендиректора к своему предшественнику и основному владельцу "Фоники" Забарскому суд рассмотрит в сентябре. Полевиков утверждает, что все документы по личному распоряжению Забарского бухгалтер общества отправила в Москву.

Доводы Гончарова о невозможности начать конкурсную реализацию имущества Полевиков считает несостоятельными: выписки из Росреестра подтверждают права "Фоники" на недвижимое имущество, на основании этих документов конкурсный управляющий может начинать процедуру продажи; что же до потерявшейся, как следует из заявления управляющего, техники, то к ее поиску управляющий должен привлекать полицию.

"Состав движимого имущества на балансе господину Гончарову известен из документов, которые я ему передал. Весь транспорт числится в органах ГАИ и ему ничего не мешает объявить имущество в розыск и силами полиции привести его туда, куда ему нужно. Неужели я должен бегать по всей стране и делать его работу, когда я уже не уполномочен этим заниматься? У меня нет ключей и ПТС, потому что я их не получил от предыдущего директора. Я расцениваю действия Гончарова как неисполнение своих должностных обязанностей, он должен сам разыскивать имущество", - рассказал Сергей Полевиков. При этом сам он заявил, что тоже не знает, где находится техника СП "Фоники".

Техника СП "Фоника" работала на объектах родственного "Мостостроя-12", за 16 лет существования предприятие вело активную работу по продаже строительной техники и сдаче ее в аренду, рассказал Сергей Полевиков. Сделки зарегистрированы в государственных органах, бывший гендиректор исключает какие-либо незаконные операции.

Напомним, исковые требования "Сбербанка" по делу о банкротстве "Фоники" составляют 1,8 млрд руб., также в дело вступил АКБ "Пересвет", заявивший о долге в 725,6 млн руб. "Татфондбанк" предъявил долг в 1,3 млрд руб. Помимо этого, требования предъявили администрации Нового Уренгоя (870,2 тыс. руб.), Ямальского района (более 9 млн руб.), ФНС (4,2 млн руб.), управление ФНС по Ямалу (19,8 млн руб.) и другие. В дело также пытается вступить "Мостострой-12", предъявивший требования к "Фонике" в размере 342,6 млн руб.