На Среднем Урале разработан проект экологической реабилитации семи водоемов: начнут с Черноисточинского пруда

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области разработало проект экологической реабилитации семи водоемов в рамках нового национального проекта "Экология". Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

Нацпроект разрабатывается в соответствии с новым майским указом президента России Владимира Путина, согласно которому к концу 2024 года необходимо добиться повышения качества питьевой воды и экологического оздоровления водных объектов.

Как рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Среднего Урала Вячеслав Тюменцев, в настоящее время разработан паспорт регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов, расположенных на территории Свердловской области", согласно которому планируется экологическая реабилитация семи водохранилищ: Черноисточинского, Северского, Верхне-Сысертского, Верхне-Макаровского, Верх-Исетского и озера Шарташ.

"Почти все они расположены в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения. Также они являются источниками питьевого водоснабжения для населенных пунктов с развитой промышленностью", - уточнил замминистра.

Черноисточинский пруд

В случае включения регионального проекта в национальный его реализация начнется уже в январе 2019 года. Планируемый объем финансирования из федерального и областного бюджетов до декабря 2024 года, по предварительной оценке Минприроды Свердловской области, превысит 1,2 млрд руб. Вячеслав Тюменцев отметил, что пилотным проектом станет реабилитация Черноисточинского водохранилища. По поручению губернатора Евгения Куйвашева уже сформирован и реализуется план мероприятий по оздоровлению этого водоема, в 2018 году на эту работу из бюджета региона выделено свыше 50 млн руб. В текущем году, в частности, планируется завершить работы по капитальному ремонту ГТС в поселке Черноисточинск.

"Экологическая реабилитация Черноисточинского пруда находится на особом контроле правительства. В четвертом квартале в Горноуральском городском округе состоится выездное заседание межведомственной комиссии, созданной специально для решения этого вопроса по поручению главы региона", - добавил Тюменцев.

Национальный проект "Экология" также предполагает к концу 2024 года ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, сохранение биологического разнообразия. По этим направлениям также разработаны соответствующие региональные проекты.