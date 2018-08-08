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Митинги "провалились"? Против пенсионной "реформы" вышли 225 тысяч человек в 300 городах Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в 281 городе и собрали 225 тыс. человек, сообщает Конфедерация труда России (КТР). Этот результат беспрецедентен – еще ни одна народная волна протеста не была столь масштабной, утверждают организаторы. Правда, граждане все-таки митингуют так, как это удобно власти – разрозненно, а не в единой коалиции, в итоге транслируется мнение о "провале" акций.
07.08.2018
общество  |  добавить комментарий
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"С Трампом можно достичь соглашений, но потом все это будет перечеркнуто элитой" Россия продемонстрировала стрессоустойчивость. Нас не так-то легко взять голыми руками. Мы технически подготовились к некоторым моментам, которые могли быть ударом по российской экономике. Так что, на мой взгляд, заявления сенаторов о санкциях в большей степени рассчитаны на внутреннее пользование. Тем не менее, думаю, по некоторым персоналиям из российских олигархов американцы пройтись могут. Цель - подтолкнуть часть российской элиты выступить против Путина ради сохранения своих бизнес-активов.
07.08.2018
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На Среднем Урале разработан проект экологической реабилитации семи водоемов: начнут с Черноисточинского пруда
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Черноисточинский пруд (2017) | Фото: facebook.com/Андрей Волегов

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области разработало проект экологической реабилитации семи водоемов в рамках нового национального проекта "Экология". Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.
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Нацпроект разрабатывается в соответствии с новым майским указом президента России Владимира Путина, согласно которому к концу 2024 года необходимо добиться повышения качества питьевой воды и экологического оздоровления водных объектов.

Как рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Среднего Урала Вячеслав Тюменцев, в настоящее время разработан паспорт регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов, расположенных на территории Свердловской области", согласно которому планируется экологическая реабилитация семи водохранилищ: Черноисточинского, Северского, Верхне-Сысертского, Верхне-Макаровского, Верх-Исетского и озера Шарташ.

"Почти все они расположены в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения. Также они являются источниками питьевого водоснабжения для населенных пунктов с развитой промышленностью", - уточнил замминистра.

Черноисточинский пруд(2017)|Фото: facebook.com/Андрей Волегов

Черноисточинский пруд

В случае включения регионального проекта в национальный его реализация начнется уже в январе 2019 года. Планируемый объем финансирования из федерального и областного бюджетов до декабря 2024 года, по предварительной оценке Минприроды Свердловской области, превысит 1,2 млрд руб. Вячеслав Тюменцев отметил, что пилотным проектом станет реабилитация Черноисточинского водохранилища. По поручению губернатора Евгения Куйвашева уже сформирован и реализуется план мероприятий по оздоровлению этого водоема, в 2018 году на эту работу из бюджета региона выделено свыше 50 млн руб. В текущем году, в частности, планируется завершить работы по капитальному ремонту ГТС в поселке Черноисточинск.

"Экологическая реабилитация Черноисточинского пруда находится на особом контроле правительства. В четвертом квартале в Горноуральском городском округе состоится выездное заседание межведомственной комиссии, созданной специально для решения этого вопроса по поручению главы региона", - добавил Тюменцев.

Национальный проект "Экология" также предполагает к концу 2024 года ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, сохранение биологического разнообразия. По этим направлениям также разработаны соответствующие региональные проекты.

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08.08.2018 08:53 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:53 Екб

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На Среднем Урале разработан проект экологической реабилитации семи водоемов: начнут с Черноисточинского пруда
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