Расследование дела о нападении на главреда "Областной газеты" продлили до сентября

Расследование уголовного дела о нападении на главреда "Областной газеты" Дмитрия Полянина продлили до 13 сентября, пишет издание.

В ходе расследования было опрошено более 100 человек, однако никаких конкретных шагов, для того, чтобы найти нападавших, как считает журналист, предпринято не было.

"Насколько мне известно, не были изъяты записи камер видеонаблюдения с места происшествия", — рассказал Дмитрий Полянин.

По его данным, не были запрошены биллинговые данные, на основании чего можно было бы выяснить, как и куда скрылись нападавшие

Как ранее сообщало Накануне.RU, 12 апреля Дмитрий Полянин был жестоко избит арматурой возле своего дома. Сам журналист считает, что нападение связано со статьей о "коммунальных войнах", которая вышла в его издании.