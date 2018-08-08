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Митинги "провалились"? Против пенсионной "реформы" вышли 225 тысяч человек в 300 городах Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в 281 городе и собрали 225 тыс. человек, сообщает Конфедерация труда России (КТР). Этот результат беспрецедентен – еще ни одна народная волна протеста не была столь масштабной, утверждают организаторы. Правда, граждане все-таки митингуют так, как это удобно власти – разрозненно, а не в единой коалиции, в итоге транслируется мнение о "провале" акций.
07.08.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"С Трампом можно достичь соглашений, но потом все это будет перечеркнуто элитой" Россия продемонстрировала стрессоустойчивость. Нас не так-то легко взять голыми руками. Мы технически подготовились к некоторым моментам, которые могли быть ударом по российской экономике. Так что, на мой взгляд, заявления сенаторов о санкциях в большей степени рассчитаны на внутреннее пользование. Тем не менее, думаю, по некоторым персоналиям из российских олигархов американцы пройтись могут. Цель - подтолкнуть часть российской элиты выступить против Путина ради сохранения своих бизнес-активов.
07.08.2018
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Расследование дела о нападении на главреда "Областной газеты" продлили до сентября
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главный редактор &quot;Областной газеты&quot; (Свердловская область) (2017) | Фото: Накануне.RU

Расследование уголовного дела о нападении на главреда "Областной газеты" Дмитрия Полянина продлили до 13 сентября, пишет издание.

В ходе расследования было опрошено более 100 человек, однако никаких конкретных шагов, для того, чтобы найти нападавших, как считает журналист, предпринято не было.

"Насколько мне известно, не были изъяты записи камер видеонаблюдения с места происшествия", — рассказал Дмитрий Полянин.

По его данным, не были запрошены биллинговые данные, на основании чего можно было бы выяснить, как и куда скрылись нападавшие

Как ранее сообщало Накануне.RU, 12 апреля Дмитрий Полянин был жестоко избит арматурой возле своего дома. Сам журналист считает, что нападение связано со статьей о "коммунальных войнах", которая вышла в его издании.

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08.08.2018 08:40 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:40 Екб

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Расследование дела о нападении на главреда "Областной газеты" продлили до сентября
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