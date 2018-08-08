"Умерла от тяжелого истощения": Бастрыкин передал дело о смерти краснокамской школьницы в Главное следственное управление СКР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал уголовное дело о смерти школьницы из Краснокамска в Главное следственное управление СК.

Девочка, по предварительным данным, умерла от тяжелого истощения. Бастрыкин поручил подробно разобраться во всех обстоятельствах и оценить работу сотрудников опеки, которые по неустановленной пока причине не проявили должного внимания к состоянию подростка. Проверяются сведения о возможной смерти ребенка в результате длительного голодания, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Напомним, 16 июля жительница Краснокамска увидела свою дочь в бессознательном состоянии. Женщина вызвала врачей, которые констатировали смерть девочки. По некоторым данным, мать семь лет нигде не работала. Она сначала "диагностировала" у дочери сахарный диабет, потом – рак, а после и вовсе решила, что ребенку достаточно есть дважды в неделю. В местных СМИ появилась информация, что соседи якобы слышали, как ребенок просит у матери еды. Возбуждены два уголовных дела: по факту смерти школьницы и из-за халатности органов опеки. Позже мать школьницы арестовали.