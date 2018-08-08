На Южном Урале началось давление на активистов, поднявших со дна пруда Сталина

Активист движения "Суть времени" в Кусе утверждает, что глава города Валерий Васенев оказывает на него давление и требует отдать монумент Сталину на баланс муниципалитета. Для этого он даже обратился за помощью к местным журналистам и полиции, рассказал активист.

Как ранее сообщало Накануне.RU, со дна городского пруда в Кусе активисты достали фрагменты памятника Иосифу Сталину. В планах - найти недостающие фрагменты. Памятник хотят восстановить и поставить на одной из улиц Кусы, перед этим проведя народный референдум. Однако, как выяснилось, памятник хочет прибрать к рукам глава города.

"Он - бывший сотрудник полиции, дослужился то ли до подполковника, то ли до полковника, и уже после этого был выбран главой города. Сейчас он, видимо, обратился к своим коллегам за помощью. Они мне постоянно звонят. Последний вот звонок был вчера вечером, позвонили, сказали, что со мной хочет поговорить начальник полиции. Мне сказали, что это уголовный розыск звонит, звонивший не представился. Они просят меня прийти для дачи каких-то объяснений. Но я им говорю: я уже у вас был, был у участкового, дал ему все подробные разъяснения, он все записал, о чем еще меня спрашивать?" - рассказал Накануне.RU Станислав Стафеев.

В отделе уголовного розыска Кусы оперативно получить комментарий не удалось, никого из начальников не оказалось на месте. В приемной полицейского отдела и вовсе порекомендовали за всеми комментариями обращаться в пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области.

Станислав Стафеев также рассказал, что его начали склонять к подписанию какого-то непонятного договора.

"Какие есть юридические основания для подписания какого-то договора? Их нет. Мне сказали, что я должен дать гарантию того, что с этим памятником ничего не случится. Я спросил: кому? Мне ответили: нужно дать гарантию администрации города. Но ведь я уже дал гарантию всему миру. Этот памятник вообще не стоит на балансе нигде. Это вот то же самое - человек шел по улице, нашел камень, забрал его и начал что-то с ним делать. У нас сейчас есть огромное количество "черных копателей", которые ходят и собирают чермет, потом сдают это все на металлолом. Они что, отчитываются перед кем-то и подписывают какие-то договоры? У них-то корыстные цели, они потом деньги получают за этот металлолом, а я хочу восстановить кусочек истории", - говорит активист.

Стафеев отметил, что глава Кусы Валерий Васенев лично общался с активистом и потребовал отдать памятник Сталину.

"Я у него спросил, по какой причине вы не занимаетесь другими памятниками? Пройдите по Кусе, посмотрите, они все в трещинах, все разрушаются. Он мне ответил, что эти памятники, которые сейчас стоят на улицах, не состоят на балансе города. Если даже они не состоят, что говорить о памятнике Сталину, который мы подняли со дна городского пруда? Все местные жители знают, что Васенев собирается баллотироваться на пост главы Кусинского района и сейчас он просто хотел пропиариться на этом деле, именно поэтому и требует отдать памятник. То, что он подключил отдел полиции и местную газету - может быть, в этом есть какая-то коррупционная составляющая", - сообщил Накануне.RU Стафеев.

Активисты планируют организовать пресс-конференцию в Челябинске, которую пока наметили на 9 или 10 августа. Туда будут приглашены представители администрации Кусы, а также работники правоохранительных органов Южного Урала. У полицейских хотят спросить, по какой причине на активистов оказывается такое давление.

Сейчас глава Кусы Васенев находится в отпуске, однако ситуацию прокомментировала его заместитель Ольга Чарина.

"Про давление я не в курсе, ситуацией не владею. Мне сегодня нужно встретиться с активистами и переговорить, также планирую встретиться с представителями правоохранительных органов. Кроме того, нужно бы переговорить с главой города, но он в отпуске и мне неудобно его беспокоить. Меня также пригласили на пресс-конференцию в Челябинск. Возможно, я приму в ней участие", - сообщила Накануне.RU Ольга Чарина.